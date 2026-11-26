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2026連鎖業創新 邁向生態經濟／七家奪卓越獎 展現轉型成果
台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）昨（25）日頒發首屆「2026連鎖品牌未來獎」，全聯、統一超、全家、宏華國際、振宇五金、阿瘦及信義房屋等七家企業榮獲最高榮譽「卓越獎」，展現連鎖產業在智慧零售、跨界創新及永續經營的轉型成果。
全聯副總經理林子文表示，全聯積極投入供應鏈、冷鏈及數位升級，並秉持「通路就是公益」理念，透過四大基金會及偏鄉行動超市車，將企業規模轉化為社會影響力。
統一超法務部部長何欣蓓指出，面對缺工等經營挑戰，統一超積極導入AI應用，加速門市轉型，朝科技化零售邁進。
全家會員數據創研部部長黃士杰表示，全家透過創新應用，每年節省逾700萬度電、減少747公噸剩食，未來將朝跨界SaaS（軟體即服務）發展，協助本土連鎖品牌加速轉型。
宏華國際副總經理于文誼指出，公司除發展5G及AI智慧客服，也舉辦逾400場數位賦能及防詐活動，累計觸及上萬人次。
振宇五金副總經理洪珮芳表示，即將達成百店里程碑，持續推動數位轉型，並將五金修繕專業延伸至偏鄉服務。
阿瘦董事長羅榮岳表示，明年將迎來創業75周年，今年已宣布由「阿瘦皮鞋」轉型為「阿瘦足健康」，透過門市足測及醫療機構合作，跨足大健康產業。
信義房屋副總經理信泓浚表示，除導入數位及AI科技，信義房屋已深耕社區及偏鄉22年，並以2030年信義房屋、2050年信義集團達成淨零為目標。
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