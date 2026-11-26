台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）昨（25）日頒發首屆「2026連鎖品牌未來獎」，共有33家企業獲獎，獲獎企業去年營收合計逾1兆元，展現台灣連鎖產業從規模經濟走向生態經濟，從展店擴張邁向經營創新與跨界整合的新階段。

首屆「連鎖品牌未來獎」共有七家企業獲頒「卓越獎」、17家獲「優等獎」、九家獲「潛力獎」，橫跨零售、餐飲、旅遊、教育、醫療用品、汽車及生活服務等多元業態。

其中，全聯、統一超、全家、宏華國際、振宇五金、阿瘦及信義房屋榮獲最高榮譽「卓越獎」。

TCFA理事長蔡德忠表示，面對缺工、人口結構改變、營運成本攀升、消費需求分眾，以及AI與永續加速產業變革，連鎖品牌的競爭已不再只是展店、標準化與規模複製，而是能否將科技、服務、人才、供應鏈與治理轉化為持續成長的能力。未來真正值得複製的，不只是店面，而是一套能跨店運作、持續進化的經營能力。

經濟部次長江文若表示，截至去年，全台共有2,876個連鎖品牌、逾11萬家門市，今年前十月零售及餐飲業營業額雙雙創歷史新高。經濟部規劃八年投入近千億元協助中小企業發展，並提供服務業雙軸轉型輔導，期盼從連鎖總部帶動門市共同轉型，提升台灣品牌的國際競爭力。

TCFA是台灣第一個連鎖店組織，目前匯聚300多家會員企業總部、逾5萬個門市據點，會員企業營業規模超過3兆元，長期透過人才培育、服務認證及企業標竿，推動連鎖產業升級。

疫情催生連鎖產業跨業創新，TCFA自2020年起連續六年推動Chill Go活動，從虛實整合、數位轉型到AI與ESG倡議，今年進一步創辦連鎖品牌獎項，從趨勢觀察、案例交流走向建立產業標竿。

首屆「連鎖品牌未來獎」以智慧賦能力、服務創新力、生態韌性力、社會影響力及基業治理力五大面向進行評選，並檢視創新突破、商業成效及影響擴散，尋找具備創新實力與跨店複製能力的品牌。

三大獎級也反映不同規模企業的轉型方向，卓越獎凸顯大型連鎖將規模轉化為系統能力；優等獎展現成熟品牌延伸服務價值；潛力獎則彰顯企業透過速度、聚焦與靈活應變創造成長優勢。

TCFA秘書長洪雅齡表示，首屆評選不只是選出優秀企業，更重要的是透過實際成果，看見台灣連鎖產業正在發生的改變，讓成功經驗成為同業學習與借鏡的標竿。

當一家企業的創新能擴散至更多品牌及門市，才能真正形成帶動產業進步的力量。