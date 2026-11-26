亞東證券積極響應政府政策與主管機關施政藍圖，於台灣永續能源研究基金會主辦的「第19屆TCSA台灣企業永續獎」中，獲得永續報告類證券、期貨、投信、投顧業-銀級獎項。此成果展現公司在誠信治理、資訊透明及公平待客上的實質成效。

亞東證券秉持公平待客精神，推動內控數位優化與資安防護，並將反詐視為核心任務，透過管理循環與教育訓練提升同仁阻詐敏銳度，具體成效獲2026年度證交所「證券商反詐騙評鑑活動」卓越獎與期交所「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」績優獎及特別獎（第二名）表揚。

同時，公司定期發布永續報告書，主動揭露經營績效，與利害關係人深度議合，本次再度獲得肯定，足證在資訊揭露的完整性、可信度與即時性上，皆符合誠信治理標準。

亞東證券透過捐血、校園徵才及投資講座等活動，向年輕族群與長者宣導金融及反詐知識，致力扎根永續觀念。此外，公司全面推廣數位金融服務、優化交易平台並落實無紙化等節能減碳措施，打造安全、友善的投資環境，實踐普惠金融價值。

在社會公益與高齡關懷上，亞東證券秉持「感同身受」精神，攜手弘道老人福利基金會舉辦高齡體驗，並捐贈亞東紀念醫院「綠色照護發展基金」支持醫療創新；同時，號召同仁響應「舊鞋。救命」、「袋袋箱傳」等環保公益活動，落實愛心與資源循環。

亞東證券表示，守護客戶的信任是金融機構最重要的使命，而與時俱進的治理思維與安全防護，正是實踐這份承諾的雙引擎。面對瞬息萬變的市場環境與詐騙挑戰，將全力深化永續共好、主動防詐關懷及公平待客，並將其內化為服務DNA，在每一個業務環節為投資人嚴格把關。

展望未來，亞東證券將秉持初衷，持續提升永續資訊透明度，以實際行動回饋社會，在永續的道路上精益求精，成為社會大眾最安心託付的金融夥伴。