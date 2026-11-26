宏遠興業（1460）深耕永續經營再獲肯定，在第19屆「2026台灣企業永續獎（TCSA）」評選中，一舉拿下「永續報告書金獎」、「水資源管理領袖獎」及「台灣永續績優企業獎」三項殊榮，展現紡織產業綠色轉型成果。

宏遠秉持遠東集團「誠、勤、樸、慎、創新」的核心精神，將永續經營融入企業營運策略，從環境、社會及公司治理三大面向著手，持續推動製程優化、低碳轉型與永續管理，此次獲獎也彰顯公司兼顧產業競爭力與環境永續的經營成效。

在水資源管理方面，宏遠長期投入節水技術及廢水回收淨化再利用，透過製程改善提高水資源循環利用效率，2025年台灣廠製程用水回收率已達43.6%，並通過ISO 46001水資源效率管理系統認證，進一步健全管理制度及提升執行成效，獲「水資源管理領袖獎」肯定。

面對全球紡織產業加速低碳轉型，以及國際品牌客戶對永續製造的要求，宏遠持續強化能源管理與製程改善，降低生產過程中的碳排放，2025年減排幅度達29.95%，超越原訂25%的年度目標，在淨零碳排路徑上取得實質進展。

宏遠透過提升能源使用效率及資源循環利用，將環境管理與生產營運緊密結合，除了降低製造過程對環境的影響，也藉由低碳製造能力，回應國際市場對綠色產品的需求。

在永續治理方面，宏遠持續依循國際永續揭露準則，透過重大議題鑑別、利害關係人溝通及永續績效追蹤，強化ESG資訊揭露的完整性與透明度，並將永續管理落實於日常營運，此次獲得永續報告書金獎及永續績優企業獎雙重肯定。

展望未來，宏遠將持續以創新研發與永續轉型為核心，深化低碳製造、水資源循環及綠色產品開發，並攜手員工、國際品牌客戶、供應商及各界利害關係人，將永續經營效益由企業內部延伸至整體產業價值鏈，提升企業營運韌性及國際競爭力，推動紡織產業永續升級。