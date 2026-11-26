遠東集團旗下散裝航運龍頭裕民航運（2606），昨（25）日在2026台灣企業永續獎（TCSA）頒獎典禮中，一舉拿下「台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告白金獎」、「高齡友善領袖獎」及「職業安全領袖獎」四項殊榮，展現永續治理與綠色航運轉型成果。

面對全球氣候變遷與自然生態風險，裕民積極接軌國際標準，依循氣候相關財務揭露（TCFD）及自然相關財務揭露（TNFD）架構，導入情境分析與LEAP方法學，深化自然相關風險管理。

裕民強調，2050年淨零排放不是口號，而是具體行動。在船隊減碳方面，除持續採用液化天然氣（LNG）低碳燃料，也積極導入B24及B30生質燃料，並於大型船舶安裝先進旋筒風帆，透過多元綠色技術提升燃油效率，朝2030年減碳目標邁進。

此次獲頒「高齡友善領袖獎」，彰顯裕民長期落實以人為本的經營理念，透過彈性工時、人體工學設備、跨世代合作及知識傳承機制，打造友善包容的職場環境。

裕民也導入24小時員工協助方案（EAP），結合多元健康促進活動及退休主管回聘制度，全面照護員工身心健康，延續高齡人才價值，落實企業長期照護員工的承諾。

在職業安全方面，裕民秉持「零災害、零事故」原則，通過ISO 45001及TOSHMS職業安全衛生雙重認證，並將安全管理延伸至整體產業價值鏈。

裕民透過自主建置的「航運智慧安全數據管理平台」，導入AI影像辨識及VR緊急應變演練，提升現場作業安全及動態風險防範能力；同步推動「職安共好夥伴計畫」，輔導供應鏈夥伴優化安全衛生管理，共同建構具韌性的產業生態系。

裕民航運表示，此次勇奪四項大獎，不僅是對公司永續治理成果的肯定，更是全體員工共同努力的展現。未來將持續以創新、共融及永續治理為核心，攜手海內外員工及全球供應鏈夥伴，共同打造更具氣候韌性與競爭力的綠色海運產業鏈。