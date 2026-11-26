中鋼（2002）永續經營成果再獲國內外肯定，昨（25）日在2026台灣企業永續獎（TCSA）及全球企業永續獎（GCSA）頒獎典禮中一舉拿下七項大獎，加上近日獲頒英國標準協會（BSI）永續發展獎，共囊括八項殊榮，展現低碳轉型、智慧製造及公司治理成效。

台灣永續能源研究基金會昨日舉辦第九屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮，中鋼榮獲「台灣百大永續典範企業獎」，並在單項績效類別拿下「氣候領袖獎」、「幸福職場領袖獎」、「創新成長領袖獎」及「透明誠信領袖獎」四項大獎。

此外，中鋼永續報告書分別獲得台灣企業永續獎「白金級獎」及全球企業永續獎「銀獎」，由中鋼執行副總劉宏義代表接受國發會副主委高仙桂頒獎。

中鋼近日也獲英國標準協會頒發「2026 BSI ESG永續發展獎－永續信任領航獎」，由生產助理副總洪志維接受英國在台辦事處代表包瓊郁頒獎，凸顯中鋼永續經營成果獲國際肯定。

劉宏義表示，中鋼持續推動低碳轉型，綜合評估技術及資源可行性，務實推動各項減碳措施，2021年至2025年共完成上千件減碳行動方案，年減碳量達145萬公噸，持續朝2050年碳中和目標邁進。

中鋼也全面實施「以碳領銷」策略，以最低排碳路徑規劃生產，動態調整產品組合，並積極推廣再生料鋼材，今年截至10月底接單量已逾8.6萬公噸，年增約三成，攜手下游客戶推動產業鏈低碳轉型。

創新成長方面，中鋼在營運、生產及設備三大領域大量導入AI，以遠端協作為核心，結合高速無線網路、天車遠端操控、AI智慧影像辨識及機器狗自主巡檢等技術，建構新一代重工業作業模式，打造可複製、可擴散的智慧工安應用，帶動鋼鐵產業鏈轉型升級。

公司治理方面，中鋼去年通過「反貪腐、反賄賂政策」，秉持貪腐及賄賂零容忍原則，主動導入ISO 37001反賄賂管理系統，全面強化人力資源、供應商、商業夥伴、財會管理及檢舉制度，並順利通過驗證，以具體行動接軌國際永續治理規範。