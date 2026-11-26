自家房屋登記為網拍營業場所，未必會失去地價稅自住優惠。基隆市稅務局表示，若未僱用員工、實際營業活動均透過行動裝置完成，且屋內未供辦公，也未存放營業相關設備及物品，原經核准適用自住用地稅率的土地，仍可繼續適用優惠。

稅務局指出，民眾利用網路銷售貨物或勞務，常將自家住宅作為營業登記地址，但登記營業場所與實際供營業使用，仍有區別。

依財政部解釋令，原供住家使用房屋，作為網路銷售貨物或勞務的營業登記場所，符合條件，仍可按住家用稅率課徵房屋稅；其原經核准按自住用地稅率課徵地價稅土地，也可繼續適用。

適用條件包括營利事業未僱用員工，實際營業活動均以行動裝置完成，且房屋未供辦公，或存放與營業活動相關的設備及物品。也就是說，房屋雖登記為營業地址，仍須維持住宅使用，不能同時作為辦公或存貨空間。