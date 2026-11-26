同大樓住戶交換車位，要不要申報契稅？關鍵在於建號與所有權持分是否改變。桃園市稅務局表示，若車位建號相同、持分不變，只調換分管使用位置，免申報契稅；若持分增加，增加部分就須報繳契稅。

稅務局指出，因買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得不動產所有權，均應依規定報繳契稅。

若交換車位屬同一建號，雙方持分也相同，僅將原本約定使用的停車位置互換，並未移轉建物所有權，就不必申報契稅。但若交換後取得的持分比原來多，增加部分仍有申報義務。

舉例來說，小賴（化名）原持有A車位，所有權持分為萬分之182，與鄰居交換同大樓、同建號且持分相同的B車位，僅調整使用位置，免申報契稅。

若改與持分萬分之202的C車位交換，小賴取得的持分增加萬分之20，應就增加部分申報買賣或贈與契稅。