企業給付員工教召請假期間薪資費用，可享有加成減除的租稅優惠，但財政部高雄國稅局提醒，若員工為替代役備役，就不適用這項優惠，提醒企業申報前應確認員工役別，以免錯誤列報而必須補稅。

高雄國稅局說明，為兼顧國防安全及減少雇主負擔，依《後備軍人召集優待條例》規定，企業給付員工接受召集、得請公假期間的薪資，可按薪資金額的150％，自申報當年度營利事業所得額中減除，相當於除原有薪資費用外，再加成減除50％。

不過，這項優惠有明確適用範圍，員工須屬《兵役法》第27條所稱的「後備軍人」，且接受的召集須為後備軍人召集優待條例第3條所定的教育召集或臨時召集，並非所有員工接受召集期間的薪資，都能適用加成減除。

國稅局指出，替代役役男服役期滿後，轉為替代役備役役男，依替代役實施條例接受的「演訓召集」，不屬於上述後備軍人召集。因此，企業即使給付員工演訓召集期間的薪資，也不能申請這項加成減除優惠。

以甲公司為例，辦理2024年度營所稅結算申報時，列報員工接受後備軍人教育召集請假期間薪資費用2萬元，並另申報加成減除金額1萬元。經國稅局審查，發現相關員工實際接受的是替代役演訓召集，不符合優惠規定，因此剔除1萬元加成減除金額，依法補稅，並依所得稅法加計利息徵收。

國稅局提醒，企業不能只因員工收到召集令、請公假，就認定符合租稅優惠，應先核對身分與召集類型，區分後備軍人的教育、臨時召集及替代役備役的演訓召集，避免誤報而遭補稅及加計利息。