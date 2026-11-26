小規模店家把舊設備賣掉，再買新設備，營業稅怎麼算？財政部高雄國稅局表示，符合規定者，賣舊設備免繳營業稅，當初購買時已享有的扣減也不用補回；買新設備時，則可憑發票上的營業稅額，再計算能扣減多少稅款。

日前有一家烘焙蛋糕零售商號向國稅局詢問，店裡的烘焙設備太耗能，打算賣掉舊設備，拿回部分資金，改買節能設備，想了解出售舊設備是否要繳稅，以及購買新設備有沒有扣減優惠。

首先是出售舊設備。高雄國稅局說明，小規模營業人出售原本供營業使用、並非經常買進賣出的固定資產，可免徵營業稅，例如烘焙店賣掉原本自用的烤箱，就屬於這類情況。免稅規定針對的是店家持有使用的固定資產，與平時販售的商品不同。

其次，舊設備出售後，過去已扣減的稅款不用補回。也就是說，店家當初買設備時，若曾依法用發票上的進項稅額扣減營業稅，之後把設備賣掉，不必因此將已享有的扣減金額繳回。

第三是購買新設備。採查定方式課徵營業稅的小規模營業人，購買營業用設備，符合規定並取得合格發票，可用發票所列營業稅額的10%，扣減當期應繳營業稅，但要特別注意，這裡的一成計算基準是營業稅額，不是設備價格。

舉例來說，某商號每月查定銷售額16萬元，按1%稅率計算，每月繳稅1,600元，一季合計4,800元。若當季買設備，發票列明設備未稅價4萬元、營業稅2,000元，可扣減金額就是200元，當季營業稅從4,800元降為4,600元。

日後商號以3萬元出售舊設備，該筆出售收入就免徵營業稅。

國稅局提醒，新設備須供營業使用，且不屬依法不得扣抵項目；查定稅額未達起徵點者，也不適用扣減。發票應載明商號名稱、統一編號及營業稅額，並於每年1月、4月、7月及10月5日前，申報前一季的憑證，避免因逾期或拿錯期別的發票，無法享有扣減。