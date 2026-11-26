遠東銀（2845）致力以永續創新帶動社會與環境共好，昨（25）日於TCSA台灣企業永續獎頒獎典禮，一舉獲頒百大永續典範企業獎、人才發展領袖獎、幸福職場領袖獎、創新成長領袖獎、高齡友善領袖獎及永續報告書金獎等六項大獎，展現全方位深耕永續的豐碩成果。

遠東銀長期入選臺灣永續指數、臺灣高薪100指數及臺灣就業99指數，是公司治理評鑑名列上市公司組前5%的企業，亦是連續五年公平待客評核名列國銀前25%最優等級的銀行，並以其依國際標準規劃減碳路徑，獲碳揭露平台CDP氣候變遷評比領導等級肯定，而在此次憑藉綜合表現優異而入選百大永續典範企業。

在永續單項績效獎方面，遠東銀打造結合組織目標的人才發展藍圖，其中接班人培育計畫從MA儲備主管、中階至高階管理人才，逐步充實為企業永續營運而儲備的菁英人才庫，再度獲頒人才發展領袖獎肯定；該行同時以55個據點全數通過健康職場認證、員工持股信託躍升為第二大股東、五度蟬連亞洲最佳企業雇主等實績，而首獲幸福職場領袖獎。

連莊創新成長領袖獎的遠東Bankee社群銀行，率先推出虛擬資產出入金專屬帳戶，是目前新興金融生態關鍵的銀行端入口；近年更進一步與高檢署、刑事警察局等攜手，將防詐範圍推進至涵蓋事前辨識、事中監控、事後追查、資金控管與返還協助的完整治理鏈。

而生命周期式安養信託則整合信託、財富管理、數位金融及跨域專業資源，打造涵蓋自主規劃、失智失能管理及身後安排的全生命周期服務，建構高齡金融安全網，為繼五年不間斷獲金管會頒發安養信託獎後，又一次勇奪高齡友善領袖獎殊榮。

TCSA台灣企業永續獎為國內永續領域具公信力的指標性獎項，遠東銀對於永續成果又一次獲專業第三方肯定，承諾將持續打造金融永續內核，從倡議到實踐，將永續理念融入營運與各項服務，為社會與環境的共好貢獻長遠的助力。