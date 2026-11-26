亞洲水泥（1102）昨（25）日在2026全球企業永續獎（GCSA）及台灣企業永續獎（TCSA）評選中，一舉拿下四項殊榮，涵蓋永續典範、永續報告及最佳實踐等類別，低碳轉型、永續治理及地方防救災成果均獲肯定。

遠東集團今年永續經營成果豐碩，旗下13家關係企業共囊括74個獎項，創歷年新高。其中，亞泥透過低碳製造、資源循環及社區共好，將永續經營由企業內部延伸至產業價值鏈及地方社區。

在低碳轉型方面，亞泥連續六年達成科學基礎減碳目標（SBTi），並通過1.5°C近程目標審查，2025年廢棄物回收再利用率達96%，透過循環經濟減碳近40萬公噸。

亞泥花蓮廠憑藉製程優化及資源循環，第12度獲經濟部溫室氣體減量績優肯定，創下全國單一工廠獲獎紀錄，旗下水泥產品全數取得碳足跡標籤，且碳足跡均為國內同類產品最低，展現低碳產品競爭優勢。

永續治理方面，亞泥以董事會氣候治理為核心，串聯產業價值鏈與自然生態，首度運用物種平均豐富度（MSA）量化評估生物多樣性，朝2030年無淨損失目標邁進。亞泥已連續63年獲利、41年配息，並連續三年入選標普全球《永續年鑑》。

此次獲全球企業永續獎最佳實踐肯定的案例，則聚焦企業協助地方防救災。

去年馬太鞍堰塞湖災後，亞泥投入157人次支援、捐助600萬元；太魯閣燕子口紅色警戒期間，花蓮廠提供150個床位，累計安置富世村居民67人次，並協助供餐及撤離交通。

亞泥去年投入3.55億元推動部落教育、利益共享及社區關懷；人才培育方面，連續六年獲得「亞洲最佳企業雇主獎」，另有254家供應商簽署社會責任承諾書，共築永續供應鏈。

亞泥總經理李坤炎表示，永續是融入日常營運與地方關係的長期承諾，未來將持續推動低碳轉型、生物多樣性保育及社區共好，讓企業發展與地方需求緊密連結，創造環境與社會的長遠價值。