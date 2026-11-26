遠東SOGO百貨昨（25）日在2026台灣企業永續獎（TCSA）及全球企業永續獎（GCSA）頒獎典禮中，一舉拿下11項大獎，獲獎數創歷年新高，展現百貨零售業在低碳營運、循環經濟及友善職場等領域的轉型成果。

遠東SOGO連續五年獲選「台灣百大永續典範企業」及「永續報告白金獎」，並囊括氣候、循環經濟、人才發展、性別平等及職業安全等五項領袖獎；在全球企業永續獎方面，則拿下永續報告書銅獎，以及氣候治理、人才共育與循環經濟三項最佳案例獎。

遠東SOGO自2015年起連續12年參與有「台灣永續奧斯卡」美譽的台灣企業永續獎，迄今累計獲獎數已達54座。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，百貨不只是滿足消費者需求的場域，更是串聯顧客、員工與合作夥伴共好的生態系。SOGO從日常營運著手，透過賣場節能、價值鏈低碳轉型及資源循環，結合具競爭力的薪酬、多元共融職場及職業安全管理，全面落實永續經營。

在環境永續方面，遠東SOGO連續五年獲得「氣候領袖獎」，並以「以大帶小，啟動價值鏈淨零轉型」獲全球企業永續獎最佳案例肯定。去年更啟動「循環經濟元年」，將永續行動從末端回收延伸至循環生態系建構，以「衣舊新生・盤盤循環」專案拿下全球企業永續獎最高等級的「卓越級」殊榮。

友善職場方面，遠東SOGO此次包辦人才發展、性別平等及職業安全三項領袖獎。去年起調高員工起薪，並全面啟用新職等雙軌職涯架構，暢通升遷管道。

在性別平權方面，遠東SOGO女性高階經理人占比逾四成，高階主管女性薪資更首度超越男性，並首創百貨業「育嬰留停職務代理人工作津貼」，帶動全年離職率顯著下降。

職業安全方面，遠東SOGO全面導入ISO 45001職業安全衛生管理系統，並將安全管理延伸至專櫃及承攬商夥伴，取得逾280萬小時無災害工時認證，達成工傷零重大事故成果。