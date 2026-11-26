遠東新（1402）永續實力再獲國際肯定，昨（25）日於2026年全球企業永續獎（GCSA）暨台灣企業永續獎（TCSA）勇奪八項大獎，不僅第十度入選永續典範企業，更囊括五項單項績效領袖獎及兩項永續報告大獎，全方位展現產業永續領航者風範。遠東新此次拿下循環經濟、人才發展、幸福職場、創意溝通及資訊安全五項領袖獎；永續資訊揭露亦獲頒TCSA「永續報告白金獎」及GCSA「Sustainability Reporting」金獎。

遠東新將ESG融入治理與核心業務，連續兩年入選道瓊領先指數新興市場成分股，今年再度入選英國富時羅素FTSE4Good新興市場指數，公司治理評鑑穩居前5%最優等級。

身為全球首家通過SBTi 1.5°C目標核准的聚酯企業，遠東新2025年溫室氣體排放量較基準年減少40%，超前達成短期減碳目標，並蟬聯CDP「氣候變遷」最高評級A List。

遠東新深耕循環經濟逾30年，以「化廢為綠」建構完整回收聚酯（rPET）循環生態系，推動單一材質設計，全球首創廢棄寶特瓶再製鞋材中底並實現商業化，環保科技布料更登上2026年世界盃足球賽舞台。遠東新也將PET閉環回收模式從零售通路拓展至醫院、飯店及捷運等場域，2025年綠色產品營收達506億元，占生產事業營收逾四成。

為讓永續走入生活，遠東新結合本業推動循環經濟環境教育，開發國小遊戲化課程，累計辦理208場，逾1.2萬名師生受益，認知翻轉率達92%。

人才培育與多元共融方面，遠東新以「AI X 永續」為人才養成雙主軸，關鍵人才留任率達100%，並建構多元員工協助方案，提供彈性工時及家庭照顧福利，獲全球人才發展領域最高榮譽ATD卓越實務獎，更連續六年蟬聯《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎。遠東新持續精進永續治理與數位創新，將董事酬勞連結永續目標，自主研發AIFE平台，落實負責任AI治理，導入AI Agent與智慧化資安監控中心，以智慧科技強化企業永續競爭力，創造企業與社會長期價值。