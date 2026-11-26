遠東集團永續經營成果豐碩、再創紀錄，昨（25）日在「全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」中，旗下13家企業共拿下74項大獎，創歷年新高，連續十年蟬聯全台獲獎最多集團。

遠東（2845）集團今年在台灣企業永續獎（TCSA）及全球企業永續獎（GCSA）等評選中表現亮眼，旗下遠傳電信（4904）、遠東新世紀（1402）、亞洲水泥（1102）、遠東百貨（2903）、遠東SOGO百貨、遠東商銀、裕民航運（2606）、東聯化學（1710）及宏遠興業（1460）等九家企業，均獲永續綜合績效獎肯定。

其中，遠傳電信第九度獲得象徵最高榮譽的「台灣十大永續典範企業獎」，亞東醫院及元智大學則分別摘下「台灣永續典範醫院」及「台灣永續典範大學」。

永續資訊揭露方面，遠東集團共拿下13座TCSA永續報告獎及五項GCSA永續報告獎，另囊括40項永續單項績效獎及五項GCSA最佳案例獎，獲獎企業橫跨聚酯材料、水泥建材、石化能源、百貨零售、電信、金融、運輸及公益等十大產業。

遠東集團持續將ESG融入營運策略，聚焦低碳轉型、循環經濟、治理創新、AI應用、自然與生物多樣性、幸福職場及社會共融等領域，結合科技創新與智慧管理，提升企業營運韌性及競爭力。

永續治理方面，遠傳電信將永續績效與高階主管及全體員工KPI連結，打造全員ESG文化；遠東百貨連續11年榮獲創新成長領袖獎，累計推動375項管理創新專案，以智慧管理與數位科技深化零售轉型；亞東醫院則以數位與綠色雙軸轉型為核心，深耕智慧醫療。

低碳轉型也是遠東集團此次獲獎亮點。遠傳透過循環經濟、節能減碳、綠色能源及永續供應鏈，加速邁向2048年淨零目標；亞東醫院將低碳行動深入臨床及營運管理，建立全台首創的複雜性心臟手術服務碳足跡模型。

東聯化學以「綠色、減碳、新材料」為發展策略，積極推動碳捕捉與再利用技術，首創二氧化碳化學轉型技術，將工業排放轉化為穩定的液態化學建材添加劑，突破傳統碳捕捉、利用及封存（CCUS）技術高壓操作及高能耗瓶頸，達到「隨插即用」的導入效益。

元智大學則透過ISO能源與碳排管理、再生能源、智慧節能及生物多樣性保育，持續推進淨零轉型。

友善職場方面，遠東百貨落實性別平等，女性董事占比達63%，副總級以上女性主管占57%；東聯化學導入影像辨識、智慧巡檢及異常預警技術，提升職場安全。

在社會共融方面，遠傳發揮5G、AI及大數據技術優勢，推動偏鄉遠距診療，以科技創新回應社會需求；元智大學則透過大學社會責任（USR）計畫及社會影響力衡量，深化在地連結。

各事業體也藉由不同產業的專業及資源，將永續發展目標轉化為具體行動，落實於日常營運管理。遠東集團透過各事業體的產業優勢，將永續行動由企業內部延伸至供應鏈及地方社區，持續深化經濟、環境與社會三大面向的永續價值。