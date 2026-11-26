遠東集團第33屆耶誕點燈晚會昨（25）日在敦南遠企熱鬧登場，集團董事長徐旭東今年偕同兒子、集團創新長徐國安出席，父子同台、喜氣洋洋。談及2027年景氣及集團營運，徐旭東樂觀表示：「明年會更好，集團也不差。」預告遠東集團將迎來大好年。

徐旭東昨晚一身筆挺西裝現身遠企中心，雖然行動較不便，但精神奕奕、笑容滿面，見到眾多老朋友及各國使節齊聚一堂，更開心直呼：「今天是過年啊！」徐國安陪同出席，父子兩人同台致詞，成為全場焦點。

今年點燈晚會以「點亮星願．照耀未來」為主題，台北市副市長張溫德、外交部國際經濟司司長葉至誠、多國駐台使節及遠東集團各事業體高階主管齊聚一堂。隨著太陽寶寶熱鬧開舞、樂團演奏西洋經典歌曲及耶誕組曲，高達40呎的巨型耶誕樹璀璨點亮，遠企中心洋溢濃厚的過節氣氛。

去年徐旭東因休養未能出席，由徐國安首度獨挑大梁，而今年父子再度同台，別具意義。

徐旭東以流利的中英文向來賓致意，還不忘打趣兒子的中文比去年進步許多，希望明年再進步，自己就可以少講一些話，逗趣互動增添不少歡樂氣氛。

徐國安則指出，過去一年國際局勢變化很大，也為人們的生活帶來不少壓力，適逢感恩節前夕，希望大家多關心身邊的人，感謝一路相伴的朋友，透過耶誕點燈，將善意、希望與祝福傳遞出去。

展望明年，遠東集團旗下十大事業、238家關係企業及十家上市櫃公司，從傳統製造、電信科技、航運到百貨零售，全面推進轉型升級。集團去年營收達6,961億元，總資產逾3.4兆元，各事業體新一輪成長動能備受期待。

其中，集團旗艦遠東新積極發展高階機能纖維及循環再生材料，提升產品附加價值；遠傳搶攻AI、資通訊及企業數位轉型商機；亞泥持續推進低碳轉型，遠百則深化零售通路布局。

徐國安擔任副董事長的裕民航運，也加速船隊擴張及低碳轉型，朝百艘船隊目標邁進，管理團隊已經完成未來四至五年船隊發展規劃，為下一波航運商機預作準備。

今年點燈活動由遠東新（1402）、亞泥（1102）、遠傳（4904）、遠百（2903）、裕民（2606）、遠銀、遠企購物中心及台北遠東香格里拉等八大關係企業共同主辦，並結合公益團體舉辦愛心義賣。從徐旭東重返年度盛會、父子同台，到集團各事業體多箭齊發，為遠東集團迎接2027年揭開序幕。