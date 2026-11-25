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瓦城：子公司委外購物網站資安事件估影響290人
瓦城今天晚間代子公司泰味國際公告，委外購物網站服務廠商雲端發票平台發生資安事件，已阻擋異常存取行為，預計影響人數為290人，初步評估對公司營運無重大影響，瓦城將持續強化委外廠商的資訊安全管理與監督機制。
瓦城說明，子公司泰味國際接獲委外購物網站服務廠商通知，委外雲端發票平台近期發現異常資料存取狀況。
瓦城指出，委外廠商於發現異常後已阻擋異常存取行為，泰味國際也要求委外廠商盡速確認受影響的系統及資料範圍，並採取必要防護措施，以降低資訊安全風險，集團亦定期檢視內部系統及資訊安全管理機制。
瓦城表示，預計影響人數為290人，初步評估對公司營運無重大影響，如後續發生受害求償的情形，泰味國際將同步對委外廠商提出求償。瓦城持續強化委外廠商的資訊安全管理與監督機制，並依調查結果落實相關改善措施，以維護資訊安全。
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