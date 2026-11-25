台中房市歷經政策調控與市場盤整，建商推案策略逐漸回歸自住需求。深耕台中市場的新業建設，位於北屯14期重劃區的第二案「大塊藏硯」正式落成，與首案「大塊森濤」雙雙締造100％完銷佳績；第三案「新業V＆A」預計明年交屋，展現深耕14期的品牌實力。

新業建設創辦人兼名譽董事長穆椿松觀察，雙北換屋市場已出現回溫跡象，尤其45坪以上產品交易逐步增加，預期農曆年後，台中換屋市場也有機會跟進，40至60坪產品可望成為未來市場主流。

穆椿松指出，小坪數產品流行約四、五年，但隨著家庭換屋需求及購屋能力逐漸調整，市場對於中大坪數住宅的需求，有機會重新受到重視。

面對房市景氣波動，新業建設維持保守穩健的經營原則，不採低首付促銷策略，產品以自住客為主要客群，購屋者自備款約25%至30％，透過合理財務條件維持公司與購屋者的風險控管。穆椿松強調，即使建築業景氣不佳，公司仍持續為員工調薪，優秀人才是企業長期發展的重要基礎。

在財務管理方面，新業建設長期與土地銀行往來，選擇公股銀行作為主要金融夥伴，雖然融資利率未必最低，但重視長期合作與穩健信用。穆椿松強調，企業經營不能只看短期景氣，建築品質才是市場競爭的根本。

「大塊藏硯」由國際金獎建築師楊家凱操刀，以地景藝術、多進院落及精湛建築工藝，將原創設計轉化為具體的生活風景。

擅長融合結構理性與自然美學的楊家凱，面對1,247坪基地特殊的軸線轉折條件，巧妙將先天限制轉化為建築特色，打造兼具藝術性與生活機能的住宅作品。

新業建設董事長卓勝隆表示，「大塊藏硯」從建築外觀到公共空間，處處展現設計巧思。其中，「金瓦藝術照壁」以素樸清水模搭配精密排列的金屬瓦片，隨日光及觀看角度變化，呈現虛實交錯的光影表情。

「得月水面曲橋」透過水鏡映照天空與建築，營造悠緩的空間節奏；「閒情茶屋」及「與硯交誼廳」則運用曲線天花與大面窗景，引入戶外流水及綠意，讓室內外空間自然串聯。

除了景觀設計，團隊也將細節延伸至材料運用與生活機能。建築立面融合金屬、石材及三種磁磚，豐富視覺層次；金屬構件追求薄紗般的輕盈感，斜向空間則講究接縫、分割與收邊整合，部分牆面更巧妙融入隱藏式儲藏櫃，在維持空間完整性的同時兼顧收納需求。公共設施另規劃會議室、兒童遊戲室及健身房，滿足不同年齡層住戶的生活需求。

全案最具代表性的設計，則是「行雲硯台地景」。設計靈感取自中國傳統硯台文化，並參考英國黛安娜王妃紀念園的流動水景，將原本靜態的硯台意象轉化為可步入、可遊賞的地景藝術。透過自由舒展的曲線、流動水景、起伏草坡與漫遊小徑交織，打造兼具動感與靜謐的中庭景觀。

考量「大塊藏硯」住戶以30至50歲自住客層為主，中庭特別強調參與感與生活互動，讓住戶能在此步遊、倚臥、聽泉、知風、觸水，建築藝術不再只是遠觀的景觀，而是融入日常、陪伴家人成長的生活場域。

對新業而言，好的建築不只有創意，更需要具備將設計完整實現的專業團隊。「大塊藏硯」從原創設計到落成實景，正是設計美學與施工品質相互成就的具體展現。

值得關注的是，緊鄰「大塊藏硯」的「新業V＆A」，同樣由楊家凱建築師操刀。兩塊相連基地雖同樣具有軸線轉折的特殊條件，卻透過不同設計語彙，呈現截然不同的建築美學。

相較於「大塊藏硯」以東方硯台意境及曲水地景演繹自然人文，「新業V＆A」則以「有角度．有態度」為設計理念，透過建築量體折轉、流動感十足的「琉雲大廳」，搭配玻璃磚與光影穿透，展現當代建築的時尚風格。

展望明年推案布局，卓勝隆表示，緊鄰「大塊藏硯」的「新業V&A」，基地約600坪，規劃66戶，產品坪數約30至40坪，預計2027年底落成，採成屋後推出市場的策略，將是明年公司推案重點。此外，清水「織光森鄰」也將展開銷售。

其他區域，竹南「新業恆一」規劃416戶，總銷約86億元，目前銷售已逾83億元，僅剩約10戶。位於台中精密科學園區精科路的「新業誠家」，則有20戶原出租住宅，預計明年3月推出，坪數為38至52坪產品。

穆椿松說，新業建設未來也將持續評估台中及大新竹地區購地機會。面對房市景氣循環，企業仍須回歸產品定位、財務紀律與建築品質，透過穩健布局迎接下一波市場需求。

「與硯交誼廳」運用曲線天花與大面窗景引入戶外流水及綠意，讓室內外空間自然串聯。記者宋健生／攝影

「大塊藏硯」從建築外觀到公共空間，處處展現設計巧思。記者宋健生／攝影