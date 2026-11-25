保瑞（6472）2025年永續報告書榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續獎」（TCSA）永續報告類第一類金級，集團財務長暨永續長王錦菊25日出席頒獎典禮受獎。國際評比方面，保瑞亦獲MSCI ESG評級A級。兩項肯定反映保瑞在永續資訊揭露透明度與ESG風險管理上的表現。

本年度保瑞首次將美國、加拿大及台灣所有製造據點納入永續管理範疇，與集團CDMO業務的發展同步推進。保瑞CDMO布局已由擴充產能，進一步走向以製劑技術建立差異化優勢，與大型國際藥廠的長期合作陸續展現成果。截至第3季底，CDMO在手訂單達3.4億美元，創歷史新高。集團層級的採購整合、CDMO製造科學與技術（MSAT）等集中管理機制已陸續上線，預期將提升各廠之間的協同效益。

保瑞為國際委託開發暨製造（CDMO）公司，服務範圍涵蓋複雜口服固體劑型、半固體劑型、無菌製劑及生物製劑，支援全球逾百個市場的藥品供應。近年，國際大型藥廠逐漸以長期、多廠合約與保瑞合作，可選用集團在亞洲及北美的各製造據點。隨著保瑞擴充製程技術與產能，客戶在既有合作基礎上也有更多製造選擇。

馬里蘭州無菌針劑廠的品質與技術平台升級工程於第3季進入尾聲，進度符合規劃，預期有助於後續營運與毛利率表現。生物製劑方面，保瑞轉投資之泰福生技竹北廠第二代定點整合（targeted integration）細胞株平台取得重要進展。結合新一代細胞株技術與整合式CMC開發策略，從DNA序列到產出臨床開發所需GMP藥品，整體時程可縮短至約10個月，所建立的單一選殖細胞株亦具高產量表現，可協助客戶加快臨床開發。此平台已獲國際大型藥廠關注，並承接新型蛋白分子開發委託案。

隨著跨國製造網絡擴大，保瑞以共同的管理架構推動各據點的永續工作。以溫室氣體盤查為例，各廠依盤查結果掌握主要排放來源，集團則比較各據點的能源使用與排放情形，據以排定節能改善的優先順序並追蹤成效。

此外，保瑞規劃於北美所有廠區依循科學基礎減量目標倡議（SBTi）設定減碳目標，以配合重要客戶的供應鏈減碳要求。人權方面，保瑞將政策承諾落實於風險辨識與後續追蹤。各據點依當地法規與營運條件執行改善措施，集團統一掌握進度，並將成果納入永續資訊揭露。

保瑞表示，隨著集團採購與製造協作更加緊密，能源使用與供應商風險也將納入生產規劃與採購決策，使永續管理從各廠的法規遵循，延伸至集團整體的營運決策。