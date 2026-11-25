勞動部11月24日公布高科技廠房新建工程專案勞檢結果，共檢查60個工地、131個事業單位，裁罰約28場次、停工七場次，罰鍰合計近800萬元。個別缺失的成因仍須逐案釐清，但對工程業主來說，這次勞檢帶出一個值得追問的問題：哪些現場缺失，原本可以在排程、派工或開工前就被發現？

以廠房施工常見的交叉作業為例。假設上午的吊掛延誤，下午的配管班組仍照原定時間進場。吊掛班組知道自己還沒做完，配管班組也只是按表上工。如果負責調度的人只更新吊掛的完工時間，沒有同步確認配管班組的進場區域，原本分開的兩道工序就可能在同一區域重疊。

這時，若巡檢發現有人進入吊掛區，現場要立即處理危險，專案主管也要回頭查清楚：誰知道排程變了？誰應該通知下一個班組？開工前有沒有人確認兩項作業能否同時進行？

巡檢看到的是兩組人已經出現在同一個區域，專案管理要處理的是兩組人為什麼會被排到一起。如果改善措施只要求班組加強宣導，下一次排程異動時，同樣的問題仍可能發生。比較具體的做法，是在變更排程時，就由指定主管確認哪些工班受影響、哪些作業必須錯開，並在安全條件確認前，有權暫停相關作業。

業主在工程會議上追蹤勞檢缺失時，除了確認現場改好了，也要問造成缺失的管理流程改了嗎？如果同類問題一再發生，就要檢查工程排程、承攬分工和契約安排。

譬如，班組因安全考量必須等待，卻得自行承擔全部等待成本，業主就該檢視這樣的安排，是否讓第一個發現風險的人有足夠的空間開口。

下次工程主管提議把兩道工序排在同一天，會議上就該說清楚兩組人會在哪裡作業、由誰確認可以同時開工，以及條件不具備時由誰喊停。把這三件事在排程變更時定下來，現場才有機會在風險出現前處理它。