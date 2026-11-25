可持續經營能力（Going Sustainable Operating Capability）不是一句口號，而是指企業在可預見的未來，至少是12至24個月內具備繼續營運，不致清算或停業的實力。儘管私德有爭議，黃仁勳名言：「公司30天後就會倒閉」，經營者應戒慎恐懼。

企業通常透過財務健康係數、營運模式競爭力、風險與治理韌性三個核心維度來體現可持續經營力。財務健康係數，總體呈現在正向且穩定的現金流、健康的償債與流動性，以及持續獲利能力三指標；而風險與治理韌性則反應在健全的內部控制、卓越的營運團隊與人才梯隊，以及ESG與永續發展三個重點項目，由於源頭均在營運模式競爭力上，創新就成為企業續航的最大成長動能。

第11屆台灣商業服務創新獎在社團法人台灣服務業發展協會長年推動中，對於商業服務業創新的洞察力極具內參價值，可做為商業經營者建構營運競爭力指引，主要呈現在穩固的護城河、多元的顧客關係與價值鏈，以及引領趨勢的創新能力，此三項都與模式創新密不可分，以案例分述如下：

一、穩固的護城河

元健助聽器是元勛公司旗下的通路品牌，目前64家直營門市遍布全台，其護城河既不在門市也不在工廠，而在於其為唯一提供助聽器從研發、製造、銷售與售後服務一條龍的專業品牌。

助聽器十分需要售後服務，聽力體驗更是因人而異，總公司研發配置沉浸式聲場體驗和八度音場模擬室，每家門市均建置助聽器適配專用測聽室，用專業技術挖深護城河。

二、多元的顧客關係與價值鏈

從加盟主到台灣總部的執行長，美國品牌日本授權，女性專用健身房可爾姿的林宏遠，將一個差點倒閉的連鎖品牌經營到目前140店、五萬會員，一路走來就是靠「把顧客放在第一位」。在品牌經營最艱難的時候，他始終不看營收，而是把重心放在顧客的運動體驗與健身效果上，同時強化和日本總部的協作關係，將日本千店規模的經驗完美傳承，也把加盟的價值發揮到極致。

三、引領趨勢的創新能力

餐飲業想成長只有開店一條路嗎？答案是多元取向的。周氏蝦捲站穩老字號品牌轉型直營連鎖的基盤後，沒有走上一般連鎖大幅拓店的老路，反而開闢一條較少人走的路——團膳市場。

陸續取得台積電、美光、康寧、艾司摩爾、東京威力、群創、日月光等科技大廠的團膳美食餐廳經營權，周氏蝦捲二代傳人周志峯，以敢為人先的開路精神，成功開創年度10億台幣營收的新藍海。

據台灣服協11年追蹤商業服務業創新發現，模式創新並不只局限於商業模式，從商品組合、服務體驗、行銷組合、店格升級到業態創新，都能成為企業模式創新的切入點，確保企業的可持續經營能力，創新行動力鑄就企業行之久遠。