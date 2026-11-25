過去，企業談競爭力，往往從麥可波特的「價值鏈」出發。從產品研發、採購、生產、物流、行銷到售後服務，每個環節都在創造價值，也決定企業能否建立競爭優勢。然而，隨著AI快速發展，企業面臨的已不只是流程優化，而是原有價值鏈的「破壞、切割、重組、消滅」。

許多企業將AI視為提升效率的工具，卻忽略它正在改變價值創造的位置。過去企業致力於讓每個環節更快、更省、更有效率；如今，AI卻可能讓部分流程失去存在的必要。例如，服務業導入AI客服後，若能自動處理八成常見問題，企業面臨的挑戰便不只是降低成本，而是重新思考原有客服人力與核心能力的價值。

AI對價值鏈的改變，主要體現在五個面向。

第一，消滅中間環節。過去，資訊不對稱、專業門檻與交易成本，造就許多中介角色。如今，AI降低知識取得與資訊處理的成本，使旅遊規劃、財務分析、市場研究、翻譯及客服等工作重新分配價值。工作未必完全消失，但原有的中介角色與獲利模式可能受到壓縮。

第二，價值向前端與關鍵資源集中。過去，企業競爭優勢多來自製造、通路或服務能力；AI時代，資料、模型、平台、生態系與算力的重要性日益提升。以台灣半導體產業為例，AI發展不僅帶動晶片設計與製造需求，也使先進製程、運算架構及平台整合成為關鍵競爭領域，促使產業鏈各環節的價值與獲利能力重新分配。

第三，價值鏈長度縮短。過去產品開發須經過市場調查、設計、原型測試與多輪修正，往往耗時數月甚至數年。AI則能加速設計、模擬、內容生成及市場分析，縮短開發週期。競爭因此不再只是成本之爭，更是速度之爭。未來，企業能否快速試錯、回應市場並持續迭代，將成為重要優勢。

第四，核心能力重新定義。過去企業仰賴規模、設備、人力與通路建立門檻，如今，小型團隊也可能透過AI完成過往需要大量人力才能處理的工作。企業真正的風險，不只是尚未掌握AI工具，而是仍以舊有能力衡量自身優勢，未能及時辨識哪些能力正在貶值，以及哪些新能力值得投資。

第五，價值鏈轉向價值網。傳統價值鏈呈現供應商、生產者、通路與客戶的線性關係；AI時代的價值創造則更仰賴資料流通、平台連結、跨界合作及生態系共創。企業不再只是將產品交付客戶，而是透過持續互動與協作，共同創造新的價值。

因此，企業導入AI，不能只停留在購買工具或自動化流程，更應重新檢視：原有價值鏈中，哪些環節仍具競爭力？哪些價值正在轉移？又該如何重新配置資源、建立新的能力與合作模式？

歷史一再提醒我們，淘汰企業的未必是新技術本身，而是企業仍以舊時代的邏輯面對新競爭。工業時代，企業競爭的是誰能建立更完整的價值鏈；AI時代，競爭的關鍵則是誰能更快看見價值的移動，並重新定義價值鏈。

未來的贏家，不一定是規模最大的企業，而是最能洞察價值變化、重組資源並持續創新的企業。