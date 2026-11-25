走進台經院六樓陳博志的辦公室，映入眼簾的是辦公桌周遭堆疊如山的書籍與文件。這位在經濟學領域浸淫超過一甲子的學者，至今仍埋首案牘。談起經濟議題，從總體經濟、產業結構到政策制度與國際局勢，他總能娓娓道出背後的因果脈絡，將艱澀的經濟學概念講得深入淺出。

治學嚴謹 勤做筆記

縱然學養深厚，面對事先提供的訪綱，陳博志依然審慎以對，在好幾張A4紙上寫滿筆記，仔細整理觀察與看法。

言談間的從容，與事前準備的一絲不苟形成鮮明對照，也讓人看見這位經濟學家對知識的敬重，以及認真看待每一次提問的謙遜態度。

陳博志與《經濟日報》的緣分，早在60年前報紙創刊時便已展開。當時他剛開始攻讀經濟學，便經常閱讀《經濟日報》；56年前，還是大四學生的他，參加《經濟日報》舉辦的徵文比賽，獲得大專組第二名。當年的徵文題目是「如何維持台灣的經濟成長」，沒想到這道題目，就此成為他往後研究的方向。

翻閱56年前泛黃的《經濟日報》，陳博志回憶，那次獲獎帶給他莫大的鼓勵。此後，他與《經濟日報》的關係不只是讀者，更成為長年主筆、專欄作家，並曾擔任經濟年鑑編委。

從當年的青年學子，到參與國家經濟政策的總統府資政，他始終沒有離開這道課題。

這些年來，台灣經濟從早期以勞力密集型產業為出口主力，逐步轉向由半導體與AI產業引領成長，如今經濟成長率更衝上雙位數。在陳博志眼中，眼前的榮景固然可喜，更重要的是如何為下一個世代奠定持續發展的基礎。

目前各大學積極培養半導體與科技人才，陳博志反而提醒，眼前最熱門的產業，未必永遠能維持領先。教育不能只迎合當前產業需求，更應培養學生面對未來變化的再學習能力。

他深知產業興衰是經濟發展的常態，因此，比起設法維持所有產業的成長，他更關心如何協助勞工因應轉型，避免有人在產業更迭中被迫掉隊。

前瞻思維 交流傳承

他對台灣經濟長遠發展的關切，也反映在對公共政策的長期倡議。談及主權基金、產業投資與資源分配等議題，許多構想早在數十年前便已提出，部分政策卻因政治攻防而延宕，令他深感惋惜。然而，即使多年過去，他仍持續為相關議題發聲，只要問題尚未獲得解決，便不輕言放棄。

訪談結束後，陳博志並未急著離開，反而拿出更多相關資料提供記者參考。他笑談自己寫過的文章實在太多，送出去的著作，也不知道究竟有多少人認真讀完。

話雖如此，只要有人願意提問，他仍樂於分享，仔細解說。

當年因一場徵文比賽獲得鼓勵的青年，如今持續思索台灣經濟的未來。那道「如何維持台灣經濟成長」的題目，陳博志至今仍在作答；但數十年來，他早已透過無數研究、論述與政策建言，為台灣經濟發展留下深刻見解。而這些經年累月累積的智慧，也在一次次的交流與傳承中延續，持續為台灣提供前瞻性的思考與建言。