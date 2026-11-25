路迦生醫（6814）董事長唐稚超25日表示，自主開發的肝癌術後預防復發細胞治療新藥LuLym-T第二期臨床試驗期中分析結果，80名受試者24個月整體存活率達96%，其中第一、二期肝癌患者更達98%。路迦目標2027年申請並取得「再生醫療雙法」臨時藥證，加速推進商業化。

唐稚超表示，肝癌患者即使接受手術切除或電燒等根除性治療，五年內復發率仍高達70%，目前國際臨床治療指引尚無術後標準輔助性療法，存在未被滿足的醫療需求。

路迦此次攜手全台14家醫學中心及逾125位醫師執行第二期臨床試驗，期中分析納入80名受試者，包括第一、二期肝癌患者76名及第三期患者四名，中位追蹤期間為27.2個月。

臨床數據顯示，80名受試者12個月、24個月及36個月無復發存活率（RFS）分別為83%、72%及70%；第一、二期患者24個月及36個月無復發存活率則達74%及71%。

整體存活率（OS）方面，80名受試者12個月存活率達100%、24個月達96%，36至48個月維持91%；第一、二期患者24個月、36個月及48個月整體存活率均維持98%。安全性方面，療程約半年，常見不良反應多為輕微發燒或局部紅腫。

唐稚超表示，LuLym-T技術源自日本國家癌症中心，經公司自主改良細胞培養製程，目前每次平均可擴增約77億顆T細胞，較技轉初期增加40%，CD3+細胞純度達96.1%。公司利用記憶型T細胞的長期免疫記憶及歸巢特性，開發清除微小殘留癌細胞的治療策略。

隨著《再生醫療雙法》今年正式上路，路迦將2027年列為取證及商業化關鍵年度。LuLym-T已取得美國食品藥物管理局（FDA）孤兒藥資格及臨床試驗許可，並獲台灣藥品查驗中心（CDE）列為指標案件，接受專案輔導。

路迦未來將聚焦三大營運成長主軸，首先是推動肝癌細胞新藥取證及產能擴充，規劃透過委託製造（CMO）模式擴大GMP製造產能，並同步推進健保沙盒及商業保險合作。

其次是拓展多項癌症適應症，包括肺癌、大腸癌及惡性膠質母細胞瘤，並布局次世代長效型T細胞、異體CAR-NK細胞及外泌體等新技術。

第三是拓展海外市場，鎖定肝癌盛行率較高的泰國、越南等東南亞國家，透過跨境醫療、冷鏈輸出及整廠輸出三階段策略，推進國際市場布局。

路迦表示，根據GlobalData研究報告指出，全球肝癌藥物市場規模預估2027年將達41.1億美元，年複合成長率為21.4%；另據DataHorizzon Research預估，全球細胞治療市場規模至2032年將突破231億美元，年複合成長率達16.8%。