華航（2610）於2026年全球暨台灣企業永續獎（Global Corporate Sustainability Awards, GCSA/Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA）一舉勇奪六項大獎，其中首度榮獲「職業安全領袖獎」，以及全球企業永續獎永續報告書最高金級，為華航企業永續再添重要里程碑。

2026第十九屆台灣企業永續獎頒獎典禮25日舉行，華航資深副總經理陳一戈出席受獎。華航獲獎項目包括「台灣百大永續典範企業」、永續報告書「白金級」、永續單項績效「氣候領袖獎」、「社會共融領袖獎」及「職業安全領袖獎」，並獲全球企業永續獎永續報告書「金級」。

首度摘下2026亞太永續會展獎金級

華航今年首度參展亞太永續博覽會，即斬獲「2026亞太永續會展獎」金級。展區活動以「永續華航淨零啟航」為主題，結合航空本業及創意策展，呈現永續航空燃油、資源循環與生態保育等多元成果；透過永續講座及互動體驗深化民眾參與，共同打造航空永續生態圈。

華航積極推動淨零轉型，今年第五度響應天合聯盟SkyTeam「航空飛行挑戰」（The Aviation Challenge, TAC），示範航班首度擴大至長程航線，永續航空燃油（SAF）比例提升至40%，創歷屆新高。減碳作為也融入旅運面向，全新豪華商務艙餐具採輕量化設計，搭配蔬食餐飲、輕旅行會員計畫及Eco Travel碳抵換服務，邀請旅客一同參與低碳旅程，邁向2050淨零碳排。

永續實踐從空中延伸至土地與社會，華航藉由引進新世代機隊強化營運效能、精進安全管理和營造安心職場；透過淨灘、森林與生物多樣性保育、弱勢關懷、志工教育及公益運動營等多元作為，兼顧環境保護與社會共融。

華航永續成績接軌國際，2026年九度入選標普全球《永續年鑑》，獲評全球航空產業最高分，成為全球唯一躋身Top 1%的航空公司；國內永續評比同樣屢創佳績，首度參加「台灣永續行動獎」即獲環境面金獎及社會面銅獎，另摘下民航局「永續發展獎」。華航持續以飛行串聯永續行動，攜手旅客將共好理念化為日常選擇。

華航企業永續再創佳績，今年囊括六項殊榮。圖／華航提供