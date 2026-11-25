台泥（1101）董事長張安平25日表示，低價、高碳排進口水泥大量侵蝕台灣市場，國內水泥業者積極投入低碳轉型，面對進口水泥低價競爭，政府毫無動作。他認為，政府不能只關注高科技產業，而忽視傳統基礎產業的發展。

張安平表示：「你做再多的AI，還是需要基本的建材。」台泥指出，目前進口熟料及水泥已占國內市場近三成，全球煤炭價格上漲約30%，國內水泥業者卻難以反映增加的生產成本。

張安平指出，台灣整體水泥需求量下滑約12%，台泥之所以仍能在台灣市場維持競爭力，靠的是產品品質、服務及持續開發新產品。根據環境部日前公布的初步推估，台灣2025年溫室氣體淨排放量較2005年減少8.7%，仍未達原訂10%的減碳目標。

張安平強調，高碳排水泥不會因為不在台灣生產，其碳排放就此消失。若政府能透過政策引導市場以國產低碳水泥取代進口高碳水泥，並擴及鋼鐵、玻璃等基礎建材，將有助於降低台灣消費端的碳足跡，也能避免國內產業積極減碳，卻因高碳產品大量進口而造成碳洩漏。

台泥總經理程耀輝指出，台灣近年人均水泥消費量回升至597公斤，國內業者產能利用率卻不到六成，近三成的水泥需求、約400萬噸，被低價進口熟料及水泥所占據。主要進口來源越南及印尼，各自都有近5,000萬噸的年剩餘產能。

程耀輝表示，越南在台灣去年徵收反傾銷稅後調降出口稅，對台報價再降約20%；印尼今年輸台熟料量大增約50%，出口價格僅約其國內價格的一半。相較日本、韓國透過高標準、嚴格認證及公共工程採購規範把關，台灣仍維持零關稅及相對寬鬆的查驗制度，國內水泥業者出貨量已創近年新低。台泥呼籲政府展開新的反傾銷調查，並加速推動台版碳邊境調整機制（CBAM），防止碳洩漏，建立公平的低碳產業競爭環境。

針對中國大陸水泥市場，張安平表示，今年前三季需求持續下滑，水泥價格累計下跌約10%，他預估2030年之前，中國大陸人均水泥消費量將跌破1,000公斤，整體市場仍有約20%的收縮空間。

不過，中國大陸已開始重視碳管理及產能管控，要求水泥廠嚴格依核定產能生產，廣東省率先執行後，水泥價格已開始回升，第4季每噸價格約回升人民幣10元。張安平認為，若各省嚴格落實產能管控，明年市場可用產能有機會減少6億至10億噸，雖然短期內仍難以解決產能過剩問題，但有助於改善市場秩序。他也強調，中國大陸推動減碳的態度相當積極，台泥已透過減產、內部產能置換及低碳製程改造，逐步優化產能配置，未來低碳將是台泥在中國大陸市場的重要競爭力。