號稱全台最大百貨購物中心的台中「D-ONE第一大天地」，近日爆出財務與工程雙重危機，離職員工並向媒體爆料，指薪資延遲未發，引起市場關注。據了解，開發商第一大國際開發25日已火速完成員工10月薪資發放，後續發展仍有待觀察。

台中市勞工局表示，目前並未收到第一大國際開發相關勞資爭議的申訴與調解，但強調，勞方可先向所屬勞工局申請勞資爭議調解，若調解後勞方仍無法接受，可再進一步提出申訴。

目前，「D-ONE第一大天地」位於台中烏日高鐵站正對面的工地，雖未正式宣布停工，但施工進度「若有似無」，鋼構結構體立柱完成，後續包括機電、帷幕、鋼筋、模板等工程都傳出尚未發包，原訂今年底完工營運，已確定跳票。

面對外界對停工與進度的質疑，第一大國際先前曾回應表示，整體工程持續推進，7月份並已完成風洞試驗，最新營運時程將透過官網公告。不過，目前官網仍標示預計2026年底完工，正式開幕時間未確定。

知情人士指出，第一大國際正常發薪日為每月5日，今年8、9月起便陸續延遲給薪，10月雖一度準時入帳，不料11月情況再度惡化。原訂11月5日發放的10月薪資並未入帳，連11月已離職員工也尚未拿到應得報酬。

業界透露，第一大國際原本傳出將與聯貸銀行簽約，但因部分銀行有意見，貸款無法順利取得，導致整體財務周轉吃緊；近期更有多組有意投資的「金主」主動洽詢合作，卻又因雙方對於公司未來的主導權僵持不下，因此遲遲未能定案。

「D-ONE第一大天地」原名為「台中高鐵娛樂購物城」。2021年8月，由廣三SOGO與桂亞國際合組的第一大國際開發，擊敗新光人壽團隊，獲交通部鐵道局評選為最優申請人，同年11月正式簽約，並於2024年6月動土。

2025年4月，第一大天地舉行鋼構立柱典禮，當時主持立柱典禮的董事長原島榮一宣布，百貨商場將在2026年第4季完工。

此案商場總營業面積約10萬坪，是台中新光三越加大遠百的1.6倍，台北101的4.8倍；總投資金額逼近300億元，預估可容納800至1,000家廠商，年營業額約350億元。

第一大天地不但有全台最大的國際級百貨購物中心，搭配「凱賓斯基」國際五星奢華酒店及國際金融大樓外，更有多功能會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施，是全台單一量體面積最大的國際級商業開發案，極具指標。