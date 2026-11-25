藥品市場的餅沒變小，藥局卻愈開愈少。財政部統計顯示，今年8月西藥零售銷售額增至160.2億元，店數卻從7,643家降至7,489家；專家分析，人口老化帶動藥品消費，但競爭與通路變多壓縮了利潤。

根據財政部統計資料庫統計顯示，西藥批發銷售額明顯增加，但總店數卻從7,643家減少到7,489家，跟去年同期相比，零售與批發兩者合計年減超過200店，反映藥局經營狀況出現挑戰。

統計顯示，去年8月西藥批發總銷售金額402.5億元，今年8月455.2億元，不過總家數從1,254減少到1,186家，藥局類的西藥零售家數，從去年8月7643家減少到7489家，但總銷售額則從138.7億元增加到160.2億元，兩者都呈現家數減少但總銷售額成長。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從數字看可以解讀市場餅似乎沒有變少，可能跟人口老化帶動藥消費增加有關係，但另一方面可能因為競爭關係或者通路變多，導致利潤不若過往，因此經營的店數上呈現減少表現。

曾敬德指出，藥局近年出現許多改變，包括連鎖化經營模式興起，藥局門市規劃也朝向精緻化，甚至有大型門市藥局的經營模式，不過藥局經營不易，除了門市成本、人事的成本與找人不易等問題，電商興起也瓜分部分保健食品的市場，加上市場競爭，今年更有南部知名藥局關店的消息，藥局經營真的大不易。