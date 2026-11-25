遠東集團第33屆耶誕點燈晚會25日晚間登場，遠東集團董事長徐旭東一襲帥氣西裝出席，心情相當愉快，在兒子的攙扶下，上台跟大家說耶誕快樂。

徐旭東在致詞時，首先感謝各界貴賓、外交使節團及老朋友每年在這個時刻齊聚一堂。他表示，每年耶誕節能夠見到許多朋友，大家特地前來打招呼、共同參與這場溫馨聚會，是令人開心的時刻，也感謝所有人一起分享這份喜悅。

徐旭東雖然行動較不方便，但健康狀況維持不錯，中英文致詞依然流利。他也不忘幽默稱讚徐國安，今年中文致詞比去年進步很多，希望明年繼續進步，這樣他就可以少說一點話，父子互動逗趣。

遠東集團創新長、裕民航運副董事長徐國安也出席活動，現場洋溢歡樂氣氛，父子倆開心合影，為年度耶誕盛會增添溫馨畫面，徐旭東在台下，看著台上的小朋友表演，臉上洋溢著笑容，一直跟著喊聖誕快樂。