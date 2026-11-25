遠東集團請舉行耶誕點燈，久未露面、去年因病首度缺席的董事長徐旭東今年則照常現身，雖然坐著輪椅，但心情仍舊相當愉快，熱情與現場互動。對於明年景氣，徐旭東表示，「明年會更好，集團也不差」。

耶誕點燈為遠東集團年度大事，除了集團主管外，台北市長、各國駐台使節也都會受邀。徐旭東去年因健康狀況欠佳首度缺席，由徐旭東之子、遠東集團創新長徐國安代表致詞與受訪，而今年徐國安仍陪同徐旭東一同出席、上台致詞。

徐國安表示，這一年國際都有很大的變盪，在我們的生活中造成了很多壓力，但是希望大家可以關心身邊的每一個人，讓大家都更平安。

徐國安也說，明天就是感恩節，也要謝謝一直陪伴我們的人，特別是在這個時刻，希望透過耶誕樹點燈，讓每一分善意，都能帶來多一點光亮。

徐旭東雖然行動不太方便，但健康狀況維持的不錯，中英文仍都相當流利，在台上除了感謝貴賓與朋友、政府官員到場外，也打趣徐國安的中文致詞比去年進步很多，希望明年更進步，他可以少說一點話。

遠東集團董事長徐旭東在兒子、遠東集團創新長徐國安陪同上台致詞。記者林海／攝影