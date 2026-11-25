全面落實企業永續發展，善盡企業社會責任，Global Mall環球購物中心雖然並非上市櫃公司，仍持續每年自主出版永續報告書，不僅依循國際通用的準則，還委由獨立第三方機構進行查證，顯示推動永續的決心，並且對外一律資訊透明揭露，拉近永續與日常生活的距離，今年進而深受台灣永續能源研究基金會（TAISE）肯定，獲頒永續報告書獎白金級。

台灣永續能源研究基金會自2008年起每年舉辦指標性永續獎項，主要在表揚企業與各界在ESG、公司治理、環境保護及社會責任等領域的卓越成果。「永續報告獎」在鼓勵各界定期且透明地揭露ESG與永續發展資訊，接軌聯合國永續發展目標（SDGs）。評選資訊依揭露完整、可信度高、溝通成效佳，足以彰顯善盡社會責任，依評審成績區分白金級、金級、銀級及銅級。

Global Mall榮獲永續報告書獎白金級，主要是五大方面深受評審們的肯定，一、環球購物中心雖非上市櫃公司，仍每年自主出版永續報告書，依循國際通用的GRI與SASB準則揭露，並委由獨立第三方機構查證，以國際標準檢視自身永續表現，展現資訊透明的決心。二、符合GRI全球報告倡議組織，為全球最普遍的永續報告撰寫標準。

三、符合SASB永續會計準則理事會準，著重「對產業最重要、最影響財務」的永續議題。四、環球購物中心持續優化ESG網站內容，以淺顯易懂的內容與互動形式，將永續行動轉化為大眾看得懂、參與得到的資訊，拉近永續與日常生活的距離。五、導入國際 TCFD 氣候相關財務揭露框架，系統性盤點極端氣候、能源成本與減碳政策等對營運的潛在衝擊與機會，並提出因應策略，將氣候議題納入企業經營管理。

除此，Global Mall也同步獲頒由台灣連鎖暨加盟協會舉辦第一屆「連鎖品牌未來獎」；環球購物中心持續升級APP多元服務，提升消費便利性，並拓展綠色消費體驗等，包含2025年電子禮券使用率達93%。響應環境部「綠食飯桌」政策，推動低碳餐飲，逾九成餐飲品牌參與，將永續理念融入消費體驗。

在綠色營運方面，通過SBTi科學減碳目標，完成全據點溫室氣體盤查及第三方查證，2025年碳排強度較2023年下降9%。此外，透過「愛循環」再利用商場建材，結合永續小學堂與共好餐食，將企業資源轉化為教育及社區價值，讓永續理念向下扎根；並藉由永續發展委員會、跨部門工作小組，將ESG納入日常營運管理。