阿瘦（8443）25日榮獲台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）首屆「連鎖品牌未來獎－卓越獎」。阿瘦董事長羅榮岳於得獎致詞時表示，阿瘦明年將迎來創業75周年，今年已宣布從「阿瘦皮鞋」轉型為「阿瘦足健康」，未來商標及門市招牌將陸續更換，並透過與醫療機構跨界合作，進軍大健康產業。

羅榮岳指出，面對高齡化社會及科技快速變遷，傳統企業不能只依賴過去的成功經驗。阿瘦今年8月宣布品牌轉型，未來將透過全台門市足測服務，結合醫院及醫療機構等跨界合作，開發新產品與服務，以照顧民眾行動力為核心。

適逢台灣連鎖暨加盟協會成立35周年，今年首度舉辦「連鎖品牌未來獎」，以智慧賦能、基業治理、服務創新、生態韌性及社會影響為五大核心精神，表揚具前瞻思維與創新實踐成果的連鎖企業。

阿瘦自1952年從擦鞋號起家，累積多年製鞋與零售服務經驗，近年因應人口結構及消費需求改變，將足壓量測、人工智慧（AI）演算、客製化鞋墊及專業選鞋服務導入門市，營運模式從傳統鞋履銷售延伸至個人化足健康服務。

阿瘦目前已累積超過60萬筆足壓量測資料，旗下動態足壓3.0系統採用1,728個感測點，單次量測時間由六分鐘縮短至90秒，並將相關數據應用於商品研發及服務流程優化。