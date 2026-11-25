長榮航空持續推動企業永續，今天在「2026第九屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」一舉拿下七項永續大獎，其中首度獲得全球企業永續獎（GCSA）「永續報告書金獎」，另在台灣企業永續獎（TCSA）抱回六項大獎。此外，長榮航空今年正式簽約加入國際航空運輸協會（IATA）永續採購計畫，成為台灣首家參與的航空公司。

長榮航空表示，本次頒獎典禮由台灣永續能源研究基金會主辦，長榮航空總經理孫嘉明親自出席領獎。七項獎項包括GCSA「永續報告書金獎」，以及TCSA「台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告書白金獎」，並獲得「永續供應鏈領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「氣候領袖獎」及「創新成長領袖獎」四項單項績效獎。

長榮航空持續將永續理念融入企業經營，將航餐製作過程產生的廢食用油回收再利用，由台塑石化透過共煉製程轉化為永續航空燃油(Sustainable Aviation Fuel, SAF)，再由長榮航空添加於實際營運航班，打造「從餐桌到天空」的循環經濟模式；同時結合「綠運輸計畫」，鼓勵企業客戶參與減碳，串聯供應鏈上下游共同降低航空運輸碳排放。

生態保育方面，長榮航空今年贊助「黑潮台灣永續海洋計畫」，支持台灣東部海域鯨豚生態及海洋環境調查，運用水下聲學、環境DNA分析及海洋廢棄物調查等方式，累積海洋生態研究資料。長榮航空ESG服務隊也投入海上觀測及調查工作，透過員工志工參與及環境教育，擴大海洋保育的社會參與。

永續治理方面，長榮航空今年正式簽約加入IATA永續採購計畫，成為全球首批、也是台灣首家且唯一參與的航空公司。另在為期三年的「EVA永續願景—綠色供應鏈計畫」中，累計已有28家供應商參與，提出42項減碳提案，總減碳量超過5萬噸CO2e。長榮航空預計2027年啟動供應鏈培力計畫，協助合作夥伴提升永續管理能力。

長榮航空表示，未來將持續整合永續發展與企業營運策略，從環境保護、社會共融及公司治理三大面向深化行動，並攜手員工、旅客及供應鏈夥伴，透過創新與跨界合作，提升企業韌性及永續競爭力。

長榮航空今年起贊助「黑潮台灣永續海洋計畫」，支持臺灣東部海域鯨豚生態及海洋環境調查，此外，長榮航空「ESG服務隊」亦實際投入海上觀測與調查任務，共同為海洋生態保育貢獻心力。圖／長榮航空提供