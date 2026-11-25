遠東集團第33屆耶誕點燈晚會25日晚間登場，遠東集團董事長徐旭東一襲帥氣西裝出席，心情相當愉快，開心地說：「今天是過年啊！」現場洋溢歡樂氣氛。

遠東集團創新長、裕民航運（2606）副董事徐國安也出席活動，父子倆開心合影，為年度耶誕盛會增添溫馨畫面。

今年遠東集團耶誕點燈晚會以「點亮星願．照耀未來」為主題，於遠企中心敦南廣場舉行，邀集多國駐台使節代表及遠東集團各關係企業主管共襄盛舉，一同點亮高達40呎的遠企耶誕樹，為台北市敦南商圈增添濃厚耶誕氣息。

遠東集團表示，面對瞬息萬變的國際情勢，希望透過耶誕點燈傳遞愛、希望與關懷。今年以「希望、許願、祝福」為核心概念，將星光軌跡融入耶誕樹設計，並從遠企7樓延伸金色燈串至敦南綠帶，營造璀璨節慶氛圍。

晚會由吉祥物「太陽寶寶」舞蹈揭開序幕，並安排HOt SHOCk Live Band演出西洋經典歌曲及耶誕組曲。隨後由徐國安與台北市副市長張溫德、外交部國際經濟司司長葉至誠及各國使節代表共同啟動點燈儀式，正式點亮耶誕樹。

此外，活動也結合公益關懷，遠東商銀（2845）與伊甸基金會、遠企購物中心與家扶基金會及流浪動物花園協會合作，舉辦公益商品義賣，讓民眾在歡度佳節之際，也能以實際行動傳遞愛心。

遠東集團耶誕點燈徐旭東開心喊「今天是過年啊」。記者黃淑惠／攝影

今年遠東集團耶誕點燈晚會以「點亮星願．照耀未來」為主題。記者黃淑惠／攝影