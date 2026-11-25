正隆（1904）25日於2026年台灣企業永續獎（TCSA）脫穎而出，獲頒「百大永續典範企業」及「永續報告書白金獎」，創下連續五年蟬聯雙項大獎的佳績。在綠色供應鏈重塑與淨零轉型浪潮下，正隆以扎實的能資源全循環結合智慧製造，在環境、社會與治理（ESG）三構面展現卓越成效，以「紙」創造自然正成長。

正隆董事長鄭人銘表示，永續發展不僅是企業責任，更是驅動產業升級與提升競爭力的重要動能。正隆秉持「自然為本、以少創多」精神，將循環經濟融入核心製程，透過3R PLUS資源全循環、智慧製造與低碳能源轉型，持續提升資源使用效益，並攜手產業鏈夥伴共創綠色價值，朝向低碳永續、長期共榮的發展目標邁進。

3R PLUS全循環每年再生228萬噸紙材 全紙包裝創新與多元能源轉型並進

正隆立足本業，整合產品、能源、水與農林資源，深化「3R PLUS」全循環商模。全集團2025年再生利用高達228.5萬公噸回收紙，具備年處理17.6萬噸廢紙容器、去化全台半數廢紙容器的領先量能。

正隆更成功研發「自行車全紙材運輸包裝」與電商倉儲板材，實現100%全紙化與循環再生，積極回應國際低碳無塑包裝趨勢。其中，自行車全紙材運輸包裝關鍵套件已取得台灣兩項新型專利，歐盟及越南專利已進入審查階段，持續拓展綠色包裝技術的國際布局。

能源轉型方面，正隆積極發展風力、太陽能、沼氣及生質能，建構多元低碳能源布局，再生能源裝置容量已達14,054kW；其中台灣大園廠沼氣年發電量達1,180萬度，后里廠沼氣綠電機組於2026年啟用，並規劃建置120噸級生質能汽電共生系統，持續提升能源自主與循環創能效益。2025年正隆台灣溫室氣體排放量（範疇一、二）較2018年基準年減少19.52%，全集團亦較前一年度減少5.65%，展現低碳轉型成效。

延伸永續治理至供應鏈，正隆每年舉辦「全球產業鏈大會」，打造串聯客戶、供應商及產業夥伴的跨國交流合作平台，促進市場趨勢、永續政策與低碳技術經驗分享。2026年大會移師越南平陽造紙廠舉辦，並結合平陽造紙廠第三期BM23產線投產的重要里程碑，見證平陽廠工業用紙年產能突破100萬公噸，展現正隆深化東南亞產能布局與服務國際客戶的成果。

正隆亦持續透過供應鏈減碳輔導及跨國合作，協助合作夥伴提升低碳轉型能力，並依國際趨勢強化範疇三排放管理，榮獲CDP氣候變遷與供應商參與評估「雙A」最高肯定。

投入AI變革，正隆2024年起透過「AI學院」培育逾2,300人次，並透過E-learning數位平台、提案改善制度、TPM生產管理制度推動「10年永續人才培育計畫」，建立完善共學職涯，厚植產業女力、外籍專業人才與產學新秀，2025年底亦成立數位營運處統籌轉型方向。以「雙照顧×雙就業」建立職場願景，正隆寫下連續19年調薪紀錄，並持續優化多元福利制度，包括2026新增3歲以下子女每月2,000元育兒津貼，把家庭納入支持範疇。

對外，正隆2025年公益投入達5,246萬元新高，包括及時支援花蓮堰塞湖溢流重建；全台紙圖書館擴展至37座。秉持「自然為本（NbS）」理念，正隆2022年起投入南投惠蓀林場火燒跡地復育、研發100%再生環保抑草紙，並開辦「正隆大學堂—智慧永續農業課程」培訓逾500人次農友，跨域守護山林與農地，更獲台灣永續能源研究基金會（TAISE）「2026台灣生物多樣性獎銀級獎」肯定，具體實踐製紙龍頭與自然、社會共好的永續承諾。