台泥總經理程耀輝表示，進口熟料及水泥約400萬噸，占台灣市場近3成，低價競爭衝擊國內業者，呼籲政府展開新的反傾銷調查，加速推動台版碳邊境調整機制（CBAM）。台泥董事長張安平預期，明年台灣水泥需求持續下滑，將以高附加價值及差異化產品因應競爭。

台泥今天舉行第3季法人說明會，張安平指出，進口水泥價格偏低，國內業者難以反映增加的生產成本，盼政府除了關注高科技產業外，也能正視傳統基礎產業發展，提供公平競爭環境。

程耀輝表示，近年台商回流及科技廠辦建設帶動水泥需求，但需求增量受到進口產品侵蝕；越南與印尼各有近5000萬噸的年剩餘產能，過剩產能轉向外銷，台灣成為主要出口市場之一。越南在台灣去年課徵反傾銷稅後調降出口稅，對台報價再降約20%；印尼今年輸台熟料量增加約50%，出口價格約為其國內價格一半。

台泥呼籲，政府應展開新的反傾銷調查，加速推動台版碳邊境調整機制，避免國內產業投入減碳，卻因高碳產品大量進口而造成碳洩漏。

展望明年，張安平表示，公共工程需求恐不足以彌補民間建築需求減少，預期台灣水泥需求持續下滑，台泥將以高附加價值及差異化產品因應競爭。

中國大陸市場方面，張安平指出，今年前3季水泥價格下跌約10%，第4季受低碳政策及產能管控帶動，每噸價格回升約人民幣10元；台泥已透過減產、內部產能置換及低碳製程改造，調整產能配置。

電池事業方面，張安平表示，三元能源高雄廠持續清廠，目前沒有擴建計畫；台灣既有工廠持續生產，產能不足部分委由馬來西亞代工。目前電池產品逾半用於電池備援電力模組，供應AI伺服器應用。