惠民實業（6971）水資源循環經濟布局報捷，公司25日表示，旗下持股51%的轉投資子公司惠連薄膜，本季已正式接獲高科技廠逆滲透（RO）薄膜外包清洗訂單，跨出外部接單第一步；隨著本月順利跨越單月損益平衡點，預期明年起將明顯挹注集團獲利。

隨著極端氣候與台灣高科技產業持續擴產，水資源循環已成為產業剛性需求。惠民指出，RO薄膜具備高精度過濾能力，是水處理工程的關鍵耗材，但長期高壓運轉下，原水雜質易附著並形成汙堵及結垢，影響供水穩定並推升能耗。

看準商機，惠民於去年成立惠連薄膜提供專業清洗服務，除可延後RO薄膜汰換時程，也能協助客戶降低新膜採購成本與廢膜產生量，兼顧營運效益與ESG目標。

在營運規模方面，惠民表示，集團旗下擁有全國每日供水量居冠的高雄拷潭淨水場，以及國內首座採換水模式供應再生水的台南仁德再生水廠，兩大案場每年合計可穩定提供約2.5萬支RO薄膜清洗需求，足以支撐惠連薄膜達成損益兩平。

惠民說明，惠連薄膜目前已完成內部設備與作業流程驗證，並持續進行清洗品質交叉比對以確保穩定性，在本月達成單月損平後，後續將鎖定國內再生水廠及高科技廠房的長期清洗業務，隨外部訂單逐步放量，經濟效益可望顯現並優化獲利結構。

展望2027年，惠民預期隨外部客戶持續拓展，惠連薄膜明年清洗量將逼近4萬支，較目前2.5萬支的損平規模成長逾5成；以該業務毛利率約五成估算，明年將帶來顯著獲利貢獻。此外，若現有設備採三班制運作，最高年處理量可達7萬至8萬支，具備充足產能空間承接更多外部訂單。