體感設備龍頭智崴（5263）赴美國參展，宣布三項國際合作新進展，分別與日本索尼（Sony）共同推出知名遊戲《地平線》限定體驗與美國聯合公園村集團、以及與巴西Grupo Iter打造全新飛行劇院，挹注明年營運動能。

智崴致力轉型已見成效，2026年第3季每股純益達4.05元，創歷史新高；累計前三季EPS為5.21元，創7年以來高點；累計前10月營收19.9億元，年增88%，目前股價淨值比僅1.2倍。

法人認為，科技股近一個月猛烈修正，但迪士尼等樂園股反而逆勢上漲，有利台股相關個股抗跌。

國際主題樂園暨設備展是全球遊樂產業年度盛會，涵蓋主題樂園、設備及相關科技與營運，在美國佛州舉行，超過1,100業者與會，規模史上最大。智崴由董事長歐陽志宏帶隊，展場傳出多項好消息。

在國際知名IP合作方面，智崴攜手索尼集團、索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment）及旗下遊戲開發工作室Guerrilla，推出以PlayStation知名遊戲《地平線》系列為主題的飛行劇院體驗《Horizon: 風暴騎兵》。透過智崴的沉浸式飛行劇院技術，讓觀眾進入《地平線》系列的遊戲世界，感受其中壯闊的場景與冒險情節。此項期間限定體驗預計於2027年在台灣登場。

此外，智崴與聯合公園及度假村集團合作，將在佛州布希公園威廉斯堡樂園，推出全新動感劇院，預計2027年正式開幕，結合動態模擬與沉浸式影像，採270度曲面銀幕；南美洲市場方面，攜手巴西Grupo Iter集團興建全新飛行劇院，預計2027年底開幕，內容融合巴西自然景觀、知名地標為主題。