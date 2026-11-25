亞洲低碳新能源整合集團雲豹能源（6869）今年迎來十周年，總經理趙書閔帶領團隊推動低碳轉型，獲2026 TCSA台灣企業永續獎之「永續傑出人物獎」，成為該獎項歷屆最年輕得主。身為能源產業少數女性經理人，趙書閔自創業以來，帶領雲豹能源從不到20人的本土新創，成長為橫跨台灣、日本及東南亞市場的低碳新能源整合集團，也讓更多女性有機會參與能源產業決策。

趙書閔表示，雲豹能源今年成立十周年，這份榮耀屬於一路並肩打拚的夥伴。「看著雲豹一步步長大，我常想，我們能為下一代留下什麼？」她表示，下一個十年，雲豹將整合發電、儲能與綠電交易服務，拓展低碳事業，協助企業兼顧AI用電需求與減碳目標。她也期許不同性別與背景的夥伴，都有機會發揮所長、參與決策。

趙書閔畢業於國立台灣大學圖書資訊學系，曾任職於資誠會計師事務所，累積審計與稅務經驗。2016年，她與夥伴共同創立雲豹能源，歷任財務長、營運長，現任總經理。

十年來，趙書閔帶領團隊從太陽光電拓展至綠電交易、儲能、水處理及循環經濟，並將台灣的新能源開發與營運經驗帶進日本及東南亞市場。截至2025年底，集團海內外再生能源開發及持有的累計裝置容量達1.3GW，當年透過光電轉供協助企業減碳逾19.7萬公噸，減碳量年增122%。今年，雲豹能源旗下天能綠電上櫃，台普威能源登錄興櫃，兩家子公司相繼走入資本市場。

隨著集團事業擴展，趙書閔也以永續發展委員會召集人身分，將ESG納入經營決策，推動永續資訊揭露接軌國際準則。她與第一線員工交流，也透過產業交流倡議低碳轉型。在她帶領下，雲豹能源連續兩年獲得TCSA永續報告書「白金獎」及「永續績優企業」雙獎肯定，今年也在「天下永續公民獎」評選中入選「天下永續100強」中堅企業。

從不到20人的團隊，到如今跨足日本與東南亞的新能源集團，趙書閔看重的，是能有更多人一起參與能源轉型。下一個十年，她將以台灣累積的開發與營運經驗拓展亞洲市場，也將持續培育跨域人才，讓更多女性與年輕世代有機會帶領團隊、參與決策，共同成就永續未來。