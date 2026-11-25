財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）11月25日假台北圓山大飯店舉辦2026第九屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮，中鋼榮獲台灣企業永續獎（TCSA）「台灣百大永續典範企業獎」，並在單項績效類別獲得氣候領袖獎、幸福職場領袖獎、創新成長領袖獎及透明誠信領袖獎等四項殊榮；同時，在永續報告書獎項中分別獲得TCSA「白金級獎」及全球企業永續獎（GCSA）「銀獎」肯定，由執行副總劉宏義代表接受國家發展委員會副主委高仙桂頒獎。此外，中鋼近日也榮獲英國標準協會（BSI）頒發「2026 BSI ESG永續發展獎-永續信任領航獎」，由生產部門洪志維助理副總經理接受英國在台辦事處包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）代表頒獎，顯示中鋼長期致力ESG永續經營，各項成果深獲國內外公正評比機構高度肯定。

在氣候行動方面，中鋼持續推動低碳轉型，並依據綜合評估技術及資源可行性，務實規劃可行之減碳措施，2025年完成178件減碳行動方案，達成年減碳量7.15萬公噸，自2021至2025年共完成1,046件減碳行動方案，達成年減碳量145.16萬公噸，持續朝向2050年碳中和目標邁進。另中鋼亦全面實施「以碳領銷」，以最低排碳路徑規劃生產並動態調整產品組合，同時積極推廣再生料鋼材，攜手下游客戶共同邁向低碳轉型，2026年截至10月底接單量已逾8.6萬公噸，較去年同期成長約三成。

在創新成長方面，中鋼在營運、生產及設備等3大領域，以及從煉鐵、煉鋼、軋鋼等製程大量導入AI，迄今已上線575件AI專案；同時以「遠端協作」為核心，建構新一代重工業作業模式，導入高速無線網路、天車遠端操控、多視角影像、AI智慧影像辨識、半自動點對點移動及機器狗自主巡檢等技術，應用範圍涵蓋室內鋼捲儲區至戶外場域，並透過成熟設備、場域客製整合與跨供應鏈合作，建立可複製、可擴散的智慧工安模式，帶動鋼鐵產業鏈共同轉型升級。

在透明誠信方面，中鋼於2024年第4季開始主動導入ISO 37001反賄賂管理系統，並於2025年經公司治理暨永續委員會核定通過「反貪腐、反賄賂政策」，進一步強化中鋼長期以來對於貪腐和賄賂行為採取「零容忍」之態度，導入期間陸續完成共通類管理文件、人力資源、供應商及商業夥伴、財會管理及檢舉制度等30多份管理文件的增修，最終於2025年12月10日通過ISO 37001驗證，以實際行動積極接軌國際規範，奠定具韌性的永續發展基礎。

在幸福職場方面，中鋼秉持以人為本的理念，持續完善員工照護及家庭友善措施，除提供駐廠心理諮商及彈性上下班制度，也透過優於法令的相關假別與福利，協助同仁兼顧工作及家庭生活。為因應少子化挑戰、落實永續經營與打造友善職場，由勞資共同組成中鋼職工福利委員會，並設置員工診療所與中鋼幼兒園，於2026年又設立托嬰中心，逐步建構全方位的員工照護與支持體系。

未來中鋼將持續在智慧生產、綠能減碳、環境保護、幸福職場及公司治理等面向努力不懈，攜手上下游夥伴，為台灣產業永續發展貢獻心力。