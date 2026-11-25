2026年台灣企業永續獎（TCSA）於25日舉行頒獎典禮，中油公司獲四獎項，包括「綜合績效獎－台灣永續績優企業獎」、「永續報告獎－金級」等2個獎項，同時也在「永續單項績效獎」獲得「性別平等領袖獎」及「社會共融領袖獎」等2個獎項，由永續長林珂如副總經理代表出席受獎。

中油表示，面對全球淨零浪潮與能源產業變革，台灣中油以「降低碳排，發展潔淨能源」為永續發展主軸，致力將既有的能源供應實力，轉化為支撐產業升級與減碳轉型的新動能。透過布局太陽光電、地熱與氫能等潔淨能源，並導入智慧化數位技術，拓展營運版圖，穩健邁向低碳永續，獲得「綜合績效獎－台灣永續績優企業獎」。

在永續資訊揭露與生態保育方面，中油表示，永續報告書依據國際永續揭露準則及相關框架，完整揭露在氣候變遷、生物多樣性及公司治理等面向的永續作為與績效。同時，台灣中油以具體行動落實與自然共生，成功取得OECMs（其他有效保育區或保育共生地）認證，包括觀塘液化天然氣廠未開發區取得「海洋有效保育區」認證，以及桃園煉油廠、石門供油服務中心兩處營運逾40年的能源場域取得「保育共生地」認證，展現營運與生態保育共存的成果，獲得「永續報告獎－金級」。

在社會共融與職場環境營造上，中油表示，公司秉持「取之於社會，回饋於社會」理念，2025年投入地方公益、建設及社會關懷經費達新臺幣4.27億元，涵蓋體育人才培育、產學合作、偏鄉服務及災害救援等。其中，中油長期支持國內體育選手，連續8年獲運動部頒發運動推手獎贊助類金質獎，並透過產學合作培育在地人才。對內則致力打造性別友善職場，員工育嬰留職停薪復職率達97.96%、留任率達100%，落實工作與家庭平衡及性別平等，榮獲「性別平等領袖獎」及「社會共融領袖獎」兩項獎項。

中油表示，此次獲獎是對台灣中油在公司治理、能源轉型及社會共融等面向努力的肯定，也是持續精進的動力。展望未來，台灣中油將秉持「品質第一、服務至上、貢獻最大」的經營理念，兼顧能源穩定供應與低碳轉型使命，朝「成為多元、創新、永續之國際能源公司」的企業願景邁進。