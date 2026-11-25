李長榮集團25日於「TCSA台灣企業永續獎」中，獲頒「台灣永續企業績優獎」、「水資源管理領袖獎」、「循環經濟領袖獎」以及「永續報告銀級」等四獎項。

針對此次獲頒獎項，李長榮指出，過去一年，李長榮持續投入資源優化製程效能，並透過前瞻性的AI技術創新，在資源循環與水資源管理上取得突破性進展。

在循環經濟方面，李長榮表示，公司持續開發循環材料及回收技術，包括Lacyon™鞋大底循環材料，以及電子級異丙醇（IPA）回收技術，透過廢棄物資源化及原料再利用，降低對原生資源的依賴，並推動材料循環應用，獲「循環經濟領袖獎」。

水資源管理方面，李長榮表示，全球廠區導入水處理及回收系統，提升製程用水循環利用率，以降低用水量及水資源風險，因應氣候變遷與水資源供應不確定性，並藉此強化製程韌性，獲得「水資源管理領袖獎」。

此外，李長榮指出，透過永續報告書揭露環境、社會及公司治理（ESG）相關績效與中長期目標，此次亦獲「永續報告銀級」及「台灣永續企業績優獎」。

李長榮集團服務中心資深副總經理林欽洲表示，化學產業不只是材料供應者，更是推動全球永續發展的關鍵推手。從水資源的管理到循環經濟的技術落地，李長榮始終以務實的行動回應環境挑戰。未來將持續發揮科學優勢，與政府及產業夥伴共同邁向淨零未來，為社會與環境創造長遠的正向影響力。