重電大廠華城（1519）跨足百貨零售市場，旗下華城匯百貨預計2027年正式開幕。華城匯董事長許逸晟25日表示，光是裝潢就斥資8至10億元，預計開幕後兩三年內有機會達到獲利，整體投資回收期約十幾年。未來將攜手華城電能（EVALUE），打造全台最大移動能源體驗旗艦店，並導入AI智慧客服，開創差異化經營模式。

華城匯百貨招商進度穩健推進，截至今年第3季，全館招商達成率已達55%，其中餐飲招商率近80%。整體商場以零售與餐飲為雙核心，規劃零售業種占比約58%、餐飲約42%，兼顧親子體驗、生活品味及餐飲聚客需求，打造兼具日常消費、家庭休閒與社交聚會功能的複合式商場。

許逸晟表示，集團在電力設備與能源產業的專業資源延伸至零售商業場域，促成華城匯與華城電能策略合作，第一階段規劃於館內建置約40支電動車充電樁，透過充電設備、移動能源服務與商場生活體驗整合，讓能源科技融入消費者日常生活。

有別於傳統百貨僅將充電設備視為停車場附加設施，華城匯將充電服務列為商場重要基礎建設，讓電動車車主在用餐、購物、親子活動及休閒娛樂的同時完成車輛充電，藉此創造全新的消費動線與生活型態。

此外，華城匯另一項重要布局，是與華城電能共同規劃移動能源體驗旗艦店，目標打造全台最大規模的移動能源體驗空間，串聯百貨商場、電動車品牌及充電設備體驗服務。

許逸晟觀察，購買電動車不只是單純的汽車交易，更涉及家庭成員共同參與的生活決策。然而，目前汽車展示、充電設備體驗與日常休閒消費多半分屬不同場域，未來透過跨業種整合，消費者可在同一場域看車、認識充電設備，同時享有購物、餐飲及家庭休閒體驗，開創不同於傳統汽車展示中心的消費模式。

除了能源科技布局，華城匯也積極將AI導入實體零售服務，今日首度公開AI智慧客服「Elena」，未來將以「四大角色、八大功能」為發展架構，此次率先公開AI智慧導覽與親子模式兩大應用，後續將持續拓展智慧互動與個人化服務。

其中，AI智慧導覽將協助消費者掌握商場資訊與空間動線，親子模式則針對家庭客群設計更友善的互動方式。

許逸晟表示，AI的價值不僅在於導入技術，更重要的是如何讓科技真正理解消費者需求，創造更便利、更有溫度的購物體驗。未來華城匯將持續整合能源科技、AI智慧應用與多元零售服務，突破傳統百貨經營框架，建立差異化競爭優勢。