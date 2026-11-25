惠民實業（6971）積極強化水資源循環經濟布局，旗下轉投資子公司惠連薄膜提供專業逆滲透（RO）薄膜清洗服務，已於第四季接獲高科技廠外包業務，正式承接外部客戶訂單。惠連薄膜以專業RO薄膜清洗技術為核心，今年優先滿足自身需要，再鎖定台灣再生水廠及高科技業者等市場需求，於11月已順利突破單月損益平衡點，公司預期啟動外部接單業務後，明年起將可明顯挹注獲利貢獻。

隨著極端氣候加劇及台灣高科技產業持續擴大產能，水資源循環利用已成為產業發展剛性需求。其中，RO薄膜具備高精度過濾處理，可有效去除水中多數重金屬離子及有機物，為水處理工程中重要關鍵耗材。然而，RO薄膜長期處於高壓運轉狀態下，原水中的雜質容易附著於膜表面，並形成污堵及結垢，影響供水穩定性並使能耗增加。

惠民持續看好水資源循環商機，公司於去年成立惠連薄膜，提供專業RO薄膜清洗服務，除可延後RO薄膜汰換時程外，也有助於降低客戶新膜採購成本及廢膜產生量，兼具營運效益與ESG永續發展目標。

營運規模方面，惠連薄膜為惠民持股51%的子公司，而惠民旗下擁有全國每日供水量居冠的高雄拷潭淨水場，及國內首座以換水方式供應再生水的台南仁德再生水廠，兩座案場每年合計可穩定提供約2.5萬支RO薄膜清洗需求，已足以支撐惠連薄膜達到損益兩平門檻。

惠民表示，目前惠連薄膜已完成內部設備及作業流程驗證，且持續進行清洗品質交叉比對，以確保清洗品質及作業穩定性，並於今年11月已達成單月損益平衡表現，啟動外部接單後，後續將鎖定國內再生水廠及高科技廠房的長期RO薄膜清洗服務業務，隨外部訂單穩定挹注，將有助逐步擴大營運規模，其經濟效益將逐步顯現，並優化獲利結構。

展望2027年，隨著處理量提升及外部客戶持續拓展，預估惠連薄膜明年的RO薄膜清洗量可達近4萬支，相較目前每年2.5萬支的損益平衡點，會有逾5成的成長表現，以RO薄膜清洗業務約五成毛利率來看，將帶來明顯的獲利貢獻；若以現有設備採三班制運作，最高年處理量可達7萬至8萬支，具備承接更多外部訂單及擴大營運規模的空間。