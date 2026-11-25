中華航空今年在全球暨台灣企業永續獎（GCSA／TCSA）一舉拿下六項大獎，除獲選「台灣百大永續典範企業」，永續報告書也分別取得台灣企業永續獎白金級及全球企業永續獎金級肯定，更首度摘下「職業安全領袖獎」，展現華航在氣候行動、社會共融及職場安全等面向的推動成果。

2026第十九屆台灣企業永續獎頒獎典禮今天舉行，華航由資深副總經理陳一戈代表出席受獎。此次共獲六項肯定，包括「台灣百大永續典範企業」、永續報告書「白金級」、永續單項績效「氣候領袖獎」、「社會共融領袖獎」及「職業安全領袖獎」，以及全球企業永續獎永續報告書「金級」。

華航表示，除企業永續獎項外，今年首度參加亞太永續博覽會即獲得「2026亞太永續會展獎」金級肯定。展區以「永續華航淨零啟航」為主題，結合航空本業與創意策展，呈現永續航空燃油（SAF）、資源循環及生態保育等成果，並透過永續講座與互動體驗，讓民眾了解航空業減碳行動。

在航空減碳方面，華航今年第五度響應天合聯盟SkyTeam「航空飛行挑戰」（The Aviation Challenge，TAC），示範航班首度擴大至長程航線，永續航空燃油使用比例提高至40%，創歷屆新高。此外，也將減碳措施延伸至旅客服務，包括採用輕量化豪華商務艙餐具、推出蔬食餐飲、輕旅行會員計畫及Eco Travel碳抵換服務，鼓勵旅客共同參與低碳旅運，朝2050淨零碳排目標邁進。

華航指出，永續實踐從空中延伸至土地與社會，華航藉由引進新世代機隊強化營運效能、精進安全管理和營造安心職場；透過淨灘、森林與生物多樣性保育、弱勢關懷、志工教育及公益運動營等多元作為，兼顧環境保護與社會共融。

在國際評比方面，華航2026年第九度入選標普全球《永續年鑑》，獲評全球航空產業最高分，成為全球唯一躋身 Top 1% 的航空公司；國內永續評比同樣屢創佳績，首度參加「台灣永續行動獎」即獲環境面金獎及社會面銅獎，另摘下民航局「永續發展獎」。華航持續以飛行串聯永續行動，攜手旅客將共好理念化為日常選擇。

華航連續 13 年榮獲企業永續獎肯定，今年一舉勇奪六項大獎，由國家發展委員會副主委高仙桂（左）頒獎予華航資深副總經理陳一戈（右）。圖／華航提供