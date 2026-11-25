環境部環評大會25日審查台南市後壁區花卉創新園區（二代園區）開發計畫環境影響說明書，因涉及環境敏感區及保育類野生動物棲地，環評大會決議認定本案對環境有重大影響之虞，後續須針對園區分期開發、用水管理、廢污水處理、生態保育及極端氣候防洪等七大項目補充評估，須進入第二階段環境影響評估。

花卉創新園區（二代園區）開發案基地面積約120公頃，東側緊鄰既有約175公頃的一代園區。由於二代園區部分基地位於淹水潛勢地區，周邊也涉及空氣品質、水污染及噪音管制區，且放流水承受水體下游20公里內設有農田灌溉取水口，包括下茄苳大排及後鎮大排相關補助水源。此外，鄰近區域曾發現環頸雉、彩鷸、黑翅鳶、大冠鷲等第二級珍貴稀有保育類動物，以及燕鴴、紅尾伯勞等第三級保育類動物，因此認定開發可能對環境資源及野生動物棲地造成顯著不利影響。

在工程及營運管理方面，環評大會認為，開發單位須具體說明分期分區開發規劃與啟動條件，並以最不利情境評估環境衝擊，將一代園區累積影響、極端氣候、空氣品質惡化及蘭花展期間人潮等因素納入考量。施工期間預估挖方、填方各約50萬立方公尺，雖規劃採基地內挖填平衡，仍須提出土石方暫置、運輸及污染防制計畫，柴油運輸車輛也須全數取得自主管理標章。

用水及廢水處理則是另一項審查重點。開發單位須以用水平衡圖說明園區用水來源、地下水抽用量、污水處理量及回收再利用量，並評估提高水資源回收率、擴充廢水處理量能，以及放流水採零排放或處理至符合灌溉水質標準的可行性，避免影響下游農業灌溉水源。

生態方面，須加強草鴞、水雉、環頸雉等物種調查，評估保留草生地、灌叢及水域等多樣化棲地，並規劃生態滯洪池及原生魚類棲地；農業事業廢棄物資源化中心也須交代收受種類、數量、暫存及最終去化方式。

此外，開發單位須量化溫室氣體排放與減碳效益，評估導入綠能設施；考量基地高程較低，也須加強短延時強降雨下的區域排水、滯洪及緊急應變評估，並重新檢核園區營運後就業人口與展覽人潮所衍生的停車需求等七大項目將成為二階環評審查重點。