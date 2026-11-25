針對市場派不合法規公開收購股票及委託書，力晶創新投資控股公司（力晶投控）檢視市場派所徵求的委託書出現大量且同一筆跡，存在不合法規要求委託人（股東）須親自填寫徵求人姓名的違法瑕疵，為維護法紀及股東權益，力晶投控25日再度提告各該委託書收件人林緯程偽造文書及行使偽造之文書，並於當日臨時股東會中由主席裁示，不計算違規委託書的表決權。

據了解，在市場派力晶揪團賣股Line群組中有張貼圖文廣告，教唆股東在委託書「紅框內簽名或蓋章（不須印鑑），其他保持空白」，並將委託書寄往徵求點轉林緯程收。

力晶投控收到林緯程提出的相關委託書後發現，大量委託書欄位疑似僅由數人統一填寫，呈現筆跡相同一致的狀況，經送全球鑑定顧問公司專業鑑定筆跡後，確認這些委託書的徵求人欄位並非股東（委託人）親簽，涉嫌違反公開發行公司出席股東會使用委託書規則第10條第1項規定。

為維護法紀及股東公平投票權利，力晶投控委任律師25日前往臺灣臺北地方檢察署，遞狀控告林緯程偽造文書及行使偽造之文書。由於力晶投控臨時股東會亦於25日下午舉行，律師陳昭龍表示，這些委託書並非委託人（股東）親自填具徵求人欄位，而是交付後再由不明人士以統一筆跡簽名，除涉及偽造文書之外，根本上屬於不合法委託，因此認定屬空白委託而自始無效，更不因事後經由偽造徵求人簽名或委託人（股東）事後承認而變成有效，其表決權應不予計算。

根據專業律師的法律意見，力晶投控也在25日臨時股東會中由主席裁示，由於相關委託書違反公開發行公司出席股東會使用委託書規則第10條第1項規定，該公司依照同規則第22條第1項第7款規定，不予計算表決權。