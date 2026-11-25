製鞋廠中傑投資控股董事長劉安哲表示，受惠客戶調整產區配置，公司與包含日系新客戶等國際品牌客戶洽談順利。預期2027年東南亞加上印度產能合計占比過半，目標上看6成，中長期目標提升至7成。

中傑今天召開線上法人說明會，劉安哲指出，印度、印尼產區持續布建完成後，將得以爭取客戶更明確的中長期訂單、擴大外銷業務占比及培育更多核心大客戶，建構更穩健多元的客戶組合，持續改善獲利結構。

在產能規劃方面，劉安哲說，今年資本支出預估約落在2000萬至2800萬美元間。今年的推進重點為印尼廠，東爪哇廠已於2025年10月底開工，時程因行政程序往後推延，預計2027年第3季開始出貨。

另外，越南北𣴓廠已於2025年第3季開始投產，2025年年產能約11.2萬雙的針織鞋面，2025年12月起已有成型鞋小量出貨，2026年產量預估為成型鞋32萬雙。印度廠去年年產量約60萬雙，可望逐步提升，今年年產量預估130至150萬雙，2027年預估將進一步提升至280萬雙。

中傑統計，今年第3季合併營收為新台幣54.2億元，年增0.6%。由於營收規模略增，加上產品組合優化效益，第3季毛利率為11.2%，較去年同期增加1.4個百分點。第3季營業利益551萬元，年減85.7%，營業利益率0.1%。第3季歸屬母公司淨損0.36億元，每股虧損0.23元。