彰化縣第二座青年住宅「伸港青年住宅」工程今天舉行上梁典禮，縣長王惠美表示，預計2027年下半年完工，並公告申購資格及受理期限，規劃興建100戶住宅，保留15%優先申購權給伸港、線西及和美三地設籍青年，提供青年更多成家選擇。

縣長王惠美表示，伸港青年住宅第一期基地面積約1160坪，縣府投入約6.7億元，興建地下1層、地上10層住宅大樓，規劃一房型28戶、二房型56戶及三房型9戶，另有7戶店鋪及青年創業空間，並設置65格汽車及123格機車停車位，滿足單身青年、新婚夫妻及育兒家庭不同居住需求。

住宅周邊生活機能也逐步完善，包括共融公園「什股探索之森」、伸港鄉衛生所暨長照衛福大樓，未來還將串聯塭仔漁港及濱海景點，打造海岸休閒遊憩環境，加上伸港MOOVO已啟用，希望提升青年居住品質。

王惠美指出，今年7月員林青年住宅公開抽籤，42戶吸引超過1000人申請，反映青年對平價住宅的需求。除伸港青年住宅外，縣府也持續推動76戶溪湖青年住宅及59戶和美青年住宅，擴大青年居住選擇。

青年發展處表示，伸港青年住宅預計2027年下半年公告申購受理期限、申請資格及相關辦理方式，有意申請者可留意縣府青年發展處網站最新公告。

彰化縣第二座青年住宅「伸港青年住宅」工程今天舉行上梁典禮，預計2027年下半年完工，並公告申購資格及受理期限。圖／縣府提供

彰化縣第二座青年住宅「伸港青年住宅」工程今天舉行上梁典禮，預計2027年下半年完工，並公告申購資格及受理期限。圖／縣府提供