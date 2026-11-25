國光生（4142）與子公司安特羅（6564）25日宣布，攜手國衛院衍生公司台宇生醫，共同開發涵蓋腸病毒71型（EV71）及克沙奇病毒A16型（CVA16）的雙價腸病毒疫苗，搶攻全球每年3.8億美元（約新台幣126億元）腸病毒疫苗市場商機。

根據市場研究機構Global Growth Insight報告指出，全球腸病毒疫苗市場近年快速成長，預估至2035年市場規模將達6.8億美元。此次三方合作將整合台宇生醫的疫苗研發技術、安特羅的臨床試驗及藥證申請經驗，以及國光生技的生物反應器製程技術與量產能力，加速推動新一代雙價腸病毒疫苗開發及上市。

國光生技執行副總張哲瑋指出，國光在推動腸病毒71型疫苗上市過程中，與曾參與國衛院第一代腸病毒疫苗研究的台宇生醫董事長李敏西長期合作，此次合作將延續既有研發成果，在國光逾30年疫苗開發及生產經驗的基礎上，進一步投入新一代雙價腸病毒疫苗開發。

張哲瑋表示，三方將結合台宇生醫運用基因工程技術開發高成長疫苗株的研發優勢，搭配國光既有的生物反應器製程技術，以及安特羅在臨床試驗與藥證申請方面的經驗，朝擴大疫苗防護範圍及推動新一代腸病毒疫苗上市的目標邁進。

針對新一代疫苗選定克沙奇病毒A16型作為開發標的，李敏西指出，腸病毒是嬰幼兒常見的感染疾病，根據長期監測台灣及越南社區流行的腸病毒型別，除了已有疫苗可預防的腸病毒71型外，克沙奇病毒A6型、腸病毒D68型及克沙奇病毒A16型也相當常見。

李敏西表示，現有腸病毒71型單價疫苗無法涵蓋其他型別的感染風險，台灣及東南亞地區嬰幼兒仍存在未被滿足的防疫需求，因此雙價及多價疫苗已成為新一代腸病毒疫苗的重要研發方向。

在疫苗生產方面，國光生技細胞廠已採用生物反應器（Bioreactor）培養技術，生產安特羅腸病毒71型疫苗，並建立細胞培養、疫苗製程開發及商業化量產經驗，相關技術將延伸應用至此次雙價疫苗開發計畫。

國光指出，相較於傳統轉瓶生產模式，生物反應器技術可更精確控制培養條件，此次雙價疫苗開發也將導入台宇生醫的高產率病毒庫，有助於提升製程穩定性、生產效率及批次間的一致性，為未來擴大產能及穩定供應奠定基礎。

透過此次合作，國光及安特羅將由既有的腸病毒71型單價疫苗，進一步拓展至雙價疫苗產品線，並延續既有疫苗研發、臨床試驗及商業化量產的技術基礎，布局下一代腸病毒疫苗市場。